Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки

Фронт 16:46   01.10.2025
Вікторія Яковенко
Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні супротивник дев’ять разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині. Наразі продовжуються п’ять боїв.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську звання «Місто-герой України». Він зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.

Читайте також: Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
Всі удари по Харкову у вересні росіяни завдали БпЛА – Терехов
01.10.2025, 18:12
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають
Скільки переселенців у Харкові та де вони проживають
01.10.2025, 17:27
Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки
Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки
01.10.2025, 16:46
Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів
Дерева в яких парках Харкова також можуть загинути через паразитів
01.10.2025, 17:55
«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов
«Іскандери» атакували енергетичні об’єкти в передмісті Харкова – Синєгубов
01.10.2025, 15:19
Вбитому письменнику Вакуленку присвоїли «Героя», розслідування завершили
Вбитому письменнику Вакуленку присвоїли «Героя», розслідування завершили
01.10.2025, 16:14

Новини за темою:

27.09.2025
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
27.09.2025
Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу
22.09.2025
Два бої йдуть на Харківщині – зведення Генштабу на 16:00
22.09.2025
Що з навчанням у фармуніверситеті в Харкові після атаки БпЛА – Терехов
22.09.2025
Майже два десятки боїв було на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 16:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".