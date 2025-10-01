Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні супротивник дев’ять разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині. Наразі продовжуються п’ять боїв.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську звання «Місто-герой України». Він зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.