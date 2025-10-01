Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку сьогодні супротивник дев’ять разів атакував у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині. Наразі продовжуються п’ять боїв.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську звання «Місто-герой України». Він зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.
Читайте також: Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог сьогодні «затих» на Куп’янщині? Генштаб не повідомляє про атаки»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".