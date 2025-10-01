Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
У вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі, інформують аналітики проєкту «DeepState». Зазначається, що росіяни змогли захопити 259 кв км — найменше починаючи з травня.
«Минулого місяця армія РФ захопила на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць кацап зумів зайняти 0.04% від усієї площі країні і тепер загальний показник становить 19.04%», – повідомили у DeepState.
Осінтери порівняли штурмові дії та відношення втрачених територій по відтинках фронту:
- Новопавлівський: 53% кв км — 16% шд (штурмових дій);
- Лиманський: 19% кв км — 10% шд;
- Куп’янський: 14% кв км — 4% шд;
- Покровський: 9% кв км — 31% шд;
- Торецький: 4% кв км — 8% шд;
- Запоріжжя: 2% кв км — 2% шд;
- Сіверський: 1% кв км — 7% шд;
- Краматорський: 0% кв км — 3% шд;
- Сумський: 0% кв км — 5% шд.
Згідно з висновками аналітиків, Куп’янський напрямок став одним із лідерів антирейтингу.
«Якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває», – підкреслили в DeepState.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську звання «Місто-герой України». Він зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.
