Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні

Фронт 14:10   01.10.2025
Вікторія Яковенко
Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні Фото: DeepState

У вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі, інформують аналітики проєкту «DeepState». Зазначається, що росіяни змогли захопити 259 кв км — найменше починаючи з травня.

«Минулого місяця армія РФ захопила на 44% менше територій, ніж у серпні. За цілий місяць кацап зумів зайняти 0.04% від усієї площі країні і тепер загальний показник становить 19.04%», – повідомили у DeepState.

Осінтери порівняли штурмові дії та відношення втрачених територій по відтинках фронту:

  • Новопавлівський: 53% кв км — 16% шд (штурмових дій);
  • Лиманський: 19% кв км — 10% шд;
  • Куп’янський: 14% кв км — 4% шд;
  • Покровський: 9% кв км — 31% шд;
  • Торецький: 4% кв км — 8% шд;
  • Запоріжжя: 2% кв км — 2% шд;
  • Сіверський: 1% кв км — 7% шд;
  • Краматорський: 0% кв км — 3% шд;
  • Сумський: 0% кв км — 5% шд.

Згідно з висновками аналітиків, Куп’янський напрямок став одним із лідерів антирейтингу.

«Якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває», – підкреслили в DeepState.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську звання «Місто-герой України». Він зазначив, що в Куп’янську наразі особливо складно, там тривають бойові дії, воно потерпає від російської підлості та жорстокості.

Читайте також: Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Одесу затопило через зливу: загинули дев’ять людей, перебої зі світлом (фото)
Одесу затопило через зливу: загинули дев’ять людей, перебої зі світлом (фото)
01.10.2025, 14:47
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
Удар по «Барабашово»: що пошкоджене, чи працюватиме ринок (відео)
01.10.2025, 13:56
Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні
01.10.2025, 14:10
Бензопилою спиляв дерева у лісі: чоловіку на Харківщині «світить» в’язниця
Бензопилою спиляв дерева у лісі: чоловіку на Харківщині «світить» в’язниця
01.10.2025, 13:27
Пожежі через обстріли на «Барабашово» та в регіоні загасили – ДСНС (фото)
Пожежі через обстріли на «Барабашово» та в регіоні загасили – ДСНС (фото)
01.10.2025, 13:13
Центр Харкова зупинився на хвилину (фото)
Центр Харкова зупинився на хвилину (фото)
01.10.2025, 12:04

Новини за темою:

19.09.2025
Ворог просунувся на Харківщині – DeepState оновив мапу
18.09.2025
Місцеві в Куп’янську допомагають ворогу? DeepState детально про ситуацію 📹
15.09.2025
Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)
14.09.2025
DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)
13.09.2025
Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Битва за Куп’янськ триває – DeepState, темпи окупації у вересні»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі, інформують аналітики проєкту «DeepState». Зазначається, що росіяни змогли захопити 259 кв км — найменше починаючи з травня.".