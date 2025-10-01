Летели БпЛА и КАБы – чем били оккупанты по Харькову в течение суток

О последствиях ударов по Харькову и области рассказал в утренней сводке за 1 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 80-летняя женщина и мужчины 27, 34, 21, 25 лет; в с. Большая Шапковка Кондрашевской громады погиб 64-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Песчанка Берестинской громады пострадал 62-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки оккупанты выпустили БпЛА типа «Молния», девять БпЛА «Герань – 2» и три КАБа по Холодногорскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Также по региону прилетело:

пять ракет (тип устанавливается);

четыре КАБ;

десять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

БпЛА (тип устанавливается).

«В г. Харьков повреждены восемь многоквартирных и 17 частных домов, колледж, предприятие, ангар, 13 автомобилей, 15 гаражей, вход в метро, ​​торговые павильоны; Харьковском районе повреждены три частных дома (с. Циркуны)», – сообщил начальник ХОВА.

А в Изюмском районе в результате российских атак повреждено авто.