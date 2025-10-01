Live
Летели БпЛА и КАБы – чем били оккупанты по Харькову в течение суток

Происшествия 09:02   01.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях ударов по Харькову и области рассказал в утренней сводке за 1 октября начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадали 80-летняя женщина и мужчины 27, 34, 21, 25 лет; в с. Большая Шапковка Кондрашевской громады погиб 64-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Песчанка Берестинской громады пострадал 62-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки оккупанты выпустили БпЛА типа «Молния», девять БпЛА «Герань – 2» и три КАБа по Холодногорскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

Также по региону прилетело:

  • пять ракет (тип устанавливается);
  • четыре КАБ;
  • десять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • БпЛА (тип устанавливается).

«В г. Харьков повреждены восемь многоквартирных и 17 частных домов, колледж, предприятие, ангар, 13 автомобилей, 15 гаражей, вход в метро, ​​торговые павильоны;  Харьковском районе повреждены три частных дома (с. Циркуны)», – сообщил начальник ХОВА.

А в Изюмском районе в результате российских атак повреждено авто.

Читайте также: Повреждены 18 зданий, вылетели 170 окон: мэрия об убытках из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
