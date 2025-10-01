Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби
Про наслідки ударів по Харкову та області розповів у ранковому зведенні за 1 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у с. Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу окупанти випустили БпЛА типу «Молния», дев’ять БпЛА «Герань – 2» та три КАБи по Холодногірському, Київському та Салтівському районах Харкова.
Також по регіону прилетіло:
- п’ять ракет (тип встановлюється);
- чотири КАБ;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
“У м. Харків пошкоджено вісім багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони; у Харківському районі пошкоджено три приватні будинки (с. Циркуни)“, – повідомив начальник ХОВА.
А в Ізюмському районі внаслідок російських атак пошкоджено авто.
Читайте також: Пошкоджені 18 будівель, вилетіли 170 вікон: мерія про збитки через обстріли
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 09:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів по Харкову та області розповів у ранковому зведенні за 1 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".