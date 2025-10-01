Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби

Про наслідки ударів по Харкову та області розповів у ранковому зведенні за 1 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у с. Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу окупанти випустили БпЛА типу «Молния», дев’ять БпЛА «Герань – 2» та три КАБи по Холодногірському, Київському та Салтівському районах Харкова.

Також по регіону прилетіло:

п’ять ракет (тип встановлюється);

чотири КАБ;

десять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

“У м. Харків пошкоджено вісім багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони; у Харківському районі пошкоджено три приватні будинки (с. Циркуни)“, – повідомив начальник ХОВА.

А в Ізюмському районі внаслідок російських атак пошкоджено авто.