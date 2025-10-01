Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби

Події 09:02   01.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби

Про наслідки ударів по Харкову та області розповів у ранковому зведенні за 1 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждали 80-річна жінка і чоловіки 27, 34, 21, 25 років; у с. Велика Шапківка Кіндрашівської громади загинув 64-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в с. Піщанка Берестинської громади постраждав 62-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу окупанти випустили БпЛА типу «Молния», дев’ять БпЛА «Герань – 2» та три КАБи по Холодногірському, Київському та Салтівському районах Харкова.

Також по регіону прилетіло:

  • п’ять ракет (тип встановлюється);
  • чотири КАБ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • три fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

“У м. Харків пошкоджено вісім багатоквартирних і 17 приватних будинків, коледж, підприємство, ангар, 13 автомобілів, 15 гаражів, вхід у метро, торгові павільйони; у Харківському районі пошкоджено три приватні будинки (с. Циркуни)“, – повідомив начальник ХОВА.

А в Ізюмському районі внаслідок російських атак пошкоджено авто.

Читайте також: Пошкоджені 18 будівель, вилетіли 170 вікон: мерія про збитки через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На потреби ВПО: у ХОВА розповіли, на що витратять понад 235 млн держсубвенції
На потреби ВПО: у ХОВА розповіли, на що витратять понад 235 млн держсубвенції
01.10.2025, 10:07
Відсьогодні трамвай №23 відновлює маршрут у бік ХТЗ
Відсьогодні трамвай №23 відновлює маршрут у бік ХТЗ
01.10.2025, 09:35
Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (доповнено)
Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (доповнено)
01.10.2025, 09:27
Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби
Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби
01.10.2025, 09:02
Куди били росіяни в ніч проти 1 жовтня: фото та відео з місць “прильотів”
Куди били росіяни в ніч проти 1 жовтня: фото та відео з місць “прильотів”
01.10.2025, 07:37
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ по Харкову, пожежі, поранені
Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ по Харкову, пожежі, поранені
01.10.2025, 09:09

Новини за темою:

01.10.2025
Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби
24.09.2025
Через обстріли Харкова без світла залишилися 80 тисяч абонентів
24.09.2025
Терехов: у Харкові може зникати вода, є проблеми з рухом транспорту
22.09.2025
Вибух чули у Харкові: Синєгубов уточнив, де вдарила ракета (доповнено)
20.09.2025
П’ять БпЛА атакували Чугуїв – що відомо про обстріл


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Летіли БпЛА та КАБи – чим били окупанти по Харкову протягом доби»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2025 в 09:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів по Харкову та області розповів у ранковому зведенні за 1 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".