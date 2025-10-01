ВСУ отбили населенный пункт на Боровском направлении, но есть успехи и у РФ

Основные изменения на Харьковщине, по информации Института изучения войны (ISW), произошли на Боровском направлении.

Так, пишут аналитики, согласно геолокационным картам, СОУ вернули под свой контроль Дружелюбовку. Однако некоторые успехи есть и у ВС РФ.

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восточной окраине Грековки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили в ISW.

На остальных направлениях ситуация осталась без изменений. Хотя враг утверждал обратное – российские блогеры распространяли ложную информацию о своих победах сразу на всех участках фронта.

Так оккупанты якобы продвинулись возле Волчанска и Синельниково на севере области, также на Великобурлукском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к улице Студенческой на юге Купянска и улице Привокзальной в центре Купянска и незначительно отступили к востоку от Петропавловки (восточнее Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.