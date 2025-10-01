Live
ВСУ отбили населенный пункт на Боровском направлении, но есть успехи и у РФ

Украина 11:39   01.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Основные изменения на Харьковщине, по информации Института изучения войны (ISW), произошли на Боровском направлении. 

Так, пишут аналитики, согласно геолокационным картам, СОУ вернули под свой контроль Дружелюбовку. Однако некоторые успехи есть и у ВС РФ.

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на юго-восточной окраине Грековки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили в ISW.

На остальных направлениях ситуация осталась без изменений. Хотя враг утверждал обратное – российские блогеры распространяли ложную информацию о своих победах сразу на всех участках фронта.

Так оккупанты якобы продвинулись возле Волчанска и Синельниково на севере области, также на Великобурлукском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к улице Студенческой на юге Купянска и улице Привокзальной в центре Купянска и незначительно отступили к востоку от Петропавловки (восточнее Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.

Читайте также: Где пытались наступать россияне и сколько атак РФ отбили СОУ – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
