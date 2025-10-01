Live
ЗСУ відбили населений пункт на Борівському напрямку, але є успіхи і в РФ

Україна 11:39   01.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні зміни на Харківщині, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), відбулися на Борівському напрямку. 

Так, пишуть аналітики, згідно з геолокаційними картами, СОУ повернули під свій контроль Дружелюбівку. Однак деякі успіхи є і у ЗС РФ.

“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південно-східній околиці Греківки (на південному сході від Борової)”, – уточнили в ISW.

На інших напрямках ситуація залишилася без змін. Хоча росіяни стверджували протилежне – російські блогери розповсюджували неправдиву інформацію про свої перемоги одразу на всіх ділянках фронту.

Так окупанти нібито просунулися біля Вовчанська та Синельникового на півночі області, а також на Великобурлуцькому напрямку.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до вулиці Студентської на півдні Куп’янська та вулиці Привокзальної в центрі Куп’янська та незначно відступили на схід від Петропавлівки (на схід від Куп’янська)”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
