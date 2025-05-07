Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹

Мэр Игорь Терехов считает, что военные РФ не бьют по городу хаотично, а наносят прицельные удары, чтобы запугать жителей и бизнес. Об этом он сказал в эфире нацмарафона, отвечая на вопрос — почему россияне вцепились в «Барабашово».

«Это не первое попадание. Я помню 2022 год, когда очень много попаданий было по этому рынку. Говорят, что россияне хаотично бьют по Харькову или по другим городам, но это не хаотично, это такая стратегия: они хотят запугать людей, чтобы люди остались без бизнеса, без средств. И это очень важно для нас сегодня — поддерживать людей и бизнес, чтобы он работал несмотря ни на что. А это такая тактика, которую они сегодня устраивают, это террор против мирного населения, это запугивание людей. Но это невозможно, потому что Харьков несломленный, харьковчане несокрушимые и мы будем держаться дальше», — подчеркнул Терехов.

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Мэр напомнил, что на рынке повреждено около 90 павильонов.

«Это детская площадка, это торговля канцелярскими товарами, бытовой химией. И люди остались без ничего. Я вчера разговаривал с руководством рынка, они пообещали предоставить места для людей, но люди в очень ужасном состоянии, потому что оказались без товара, который у них был в этих павильонах», — добавил Терехов.

Напомним, около двух часов продолжалась атака «Шахедов» на Харьков 6 мая. Взрывы начались после трех ночи. Мэр Игорь Терехов сообщил о 20 ударах по восьми локациям в четырех районах города. В ГСЧС отметили: возникли шесть пожаров, два из них продолжали тушить в течение дня. Мощнее всего пылали две локации на Салтовке: развлекательный комплекс и ресторан «Британия» на Журавлевке и рынок «Барабашово». Вице-президент концерна «АВЭК и Ко», владеющего рынком, Александр Макаренко заявил о выгорании около 90 магазинов. Удар пришелся по территории новой площадки детского рынка. На этих двух локациях обошлось без пострадавших. Но они были в Холодногорском районе. Там БпЛА упал неподалеку от многоэтажек, в них повылетали окна. Трое мужчин и женщина получили острую реакцию на стресс, сообщила облпрокуратура. Также «прилет» был в Индустриальном районе — по территории гражданского предприятия.

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