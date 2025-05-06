Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове

Коммунальщики весь день устраняют последствия ночной атаки россиян, сообщил Харьковский горсовет.

В Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах разрушений подверглись по меньшей мере 43 здания, в пяти из них повреждены конструктивы. Всего выбиты 903 окна в квартирах и подъездах, а также повреждена 21 кровля.

Рабочие СКП «Харьковзеленстрой» обрезали поврежденные деревья – в Холодногорском районе из-за взрывов БпЛА пострадали не менее 20 деревьев. Работники «Харьковзеленстроя» обрезали ветки на 15 деревьях, 5 растений пришлось снести.