Коммунальщики закрывали окна и убирали поврежденные деревья в Харькове
Фото: ХГС
Коммунальщики весь день устраняют последствия ночной атаки россиян, сообщил Харьковский горсовет.
В Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах разрушений подверглись по меньшей мере 43 здания, в пяти из них повреждены конструктивы. Всего выбиты 903 окна в квартирах и подъездах, а также повреждена 21 кровля.
Рабочие СКП «Харьковзеленстрой» обрезали поврежденные деревья – в Холодногорском районе из-за взрывов БпЛА пострадали не менее 20 деревьев. Работники «Харьковзеленстроя» обрезали ветки на 15 деревьях, 5 растений пришлось снести.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, деревья, коммунальное предприятие, окна, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 19:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики весь день устраняют последствия ночной атаки россиян, сообщил Харьковский горсовет.".