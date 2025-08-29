“Гроші ходять за людиною”: експериментальний проєкт на Харківщині
На Харківщині вперше реалізували експериментальний проєкт – послугу підтриманого проживання, уточнили в ХОВА.
Послугу підтриманого проживання надають на базі Кризового соціального центру для жінок у Лозівському районі.
“Ми приїхали з Вовчанська до цього центру. Прийняли нас добре. Тут дуже добре, тут все є – і пральна кімната і душова. Поки планів немає, ми розгублені, не знаємо, що робити. Поки що тут, скільки можна буде залишатися, а далі будемо думати, що робити”, – поділилася переселенка Світлана Яжгунович.
Заступниця начальника ХОВА Рита Ковальська пояснила, що це – проєкт Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України з надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».
” Вперше у Харківській області послугу підтриманого проживання почали надавати на базі Кризового соціального центру для жінок у селищі Краснопавлівка. Тут створені комфортні умови для перебування, розвитку та підтримки навичок самостійного обслуговування. Сьогодні таку послугу вже отримують 7 людей – 3 особи з інвалідністю та 4 особи похилого віку із числа ВПО, – зазначила Ковальська”.
Наразі на Харківщині зареєстровано 520 внутрішньо переміщених осіб, проте їх кількість продовжує зростати.
“Наша мета – створити відповідні осередки в кожній громаді регіону, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб охопити піклуванням і допомогою всіх, хто цього потребує”, – додала Ковальська.
Відео: ХОВА
