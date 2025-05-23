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Тело женщины нашли на Харьковщине: как ее муж хотел скрыть убийство — НПУ

Происшествия 12:10   23.05.2025
Виктория Яковенко
Тело женщины нашли на Харьковщине: как ее муж хотел скрыть убийство — НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Подозрение получил 57-летний мужчина. По данным следствия, он убил свою жену во время ссоры, а затем решил скрыть преступление.

К правоохранителям 21 мая обратился житель города Златополь, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он обнаружил тело женщины в соседней квартире.

«Заявитель рассказал, что слышал конфликт в квартире соседей, а потом видел, как муж погибшей стучал в собственную дверь и говорил, что его жена куда-то исчезла, предлагал вместе ее поискать. После этого мужчина ушел в неизвестном направлении. Вечером сосед заметил, что дверь в квартиру была открыта, зашел внутрь и увидел на полу тело женщины», — отметили правоохранители.

В квартире полицейские обнаружили тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями шеи. А за час копы нашли и ее мужа.

В полиции добавили, что он признался в убийстве. По его словам, во время распития алкоголя между супругами возникла ссора, он схватил кухонный нож и ударил жену дважды в шею.

«Осознав последствия совершенного, он покинул место преступления. Впоследствии вернулся, пытаясь создать впечатление, что жена исчезла, и обратился к соседу с просьбой помочь в поисках», — рассказали правоохранители.

Следователи задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Если вину докажут, фигуранту грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 57-летний мужчина. По данным следствия, он убил свою жену во время ссоры, а затем решил скрыть преступление.".