Убил за серьги и телефон: харьковчанина отправили в тюрьму на 15 лет
Приговор получил 49-летний мужчина. Следствие доказало, что он убил женщину в Харькове.
Речь идет о событиях 29 июня 2017 года. По данным Харьковской областной прокуратуры, вечером на улице Беркоса фигурант увидел 54-летнюю женщину.
«Догнав потерпевшую, мужчина ударил ее ножом, который носил при себе, в спину, от чего женщина упала на землю. Потерпевшая, пытаясь встать, перевернулась на спину, и в это время обвиняемый сел на нее сверху, несколько раз ударил в лицо кулаком, а затем снова нанес удары ножом в грудную клетку», — рассказали правоохранители.
После этого, добавили в прокуратуре, мужчина вырвал из ушей потерпевшей золотые серьги и забрал ее сумку, где находился мобильный телефон. Потом он сбежал. От полученных травм женщина умерла на месте.
Серьги фигурант сдал в ломбард. Отмечается, что мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, имел не снятую и не погашенную судимость.
Задержали харьковчанина в сентябре 2024 года. В суде он полностью признал свою вину.
Его признали виновным по фактам разбоя и умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, приговор, убил, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 49-летний мужчина. Следствие доказало, что он убил женщину в Харькове.".