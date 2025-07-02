Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине
Фото: depositphotos.com
Правоохранители разоблачили 61-летнюю женщину, долгое время незаконно получавшую соцпомощь вместо умершей матери, сообщает Нацполиция.
Выплаты начисляли ее уже умершей матери, которая была ВПЛ в поселке Солоницевка.
61-летняя злоумышленница пользовалась банковской картой матери, на которую начисляли средства на проживание как ВПЛ. Она обогатилась аж на 16 000 гривен.
Правоохранители сообщили женщине о подозрении в мошенничестве.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: впл, мошенничество, Нацполиция, соцпомощь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 61-летнюю женщину, долгое время незаконно получавшую соцпомощь вместо умершей матери, сообщает Нацполиция.".