Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине

Правоохранители разоблачили 61-летнюю женщину, долгое время незаконно получавшую соцпомощь вместо умершей матери, сообщает Нацполиция.

Выплаты начисляли ее уже умершей матери, которая была ВПЛ в поселке Солоницевка.

61-летняя злоумышленница пользовалась банковской картой матери, на которую начисляли средства на проживание как ВПЛ. Она обогатилась аж на 16 000 гривен.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в мошенничестве.

Читайте также: Зеленский лишил митрополита УПЦ МП Онуфрия гражданства Украины