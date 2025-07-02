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Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине

Происшествия 18:51   02.07.2025
Оксана Якушко
Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине Фото: depositphotos.com

Правоохранители разоблачили 61-летнюю женщину, долгое время незаконно получавшую соцпомощь вместо умершей матери, сообщает Нацполиция.

Выплаты начисляли ее уже умершей матери, которая была ВПЛ в поселке Солоницевка.

61-летняя злоумышленница пользовалась банковской картой матери, на которую начисляли средства на проживание как ВПЛ. Она обогатилась аж на 16 000 гривен.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении в мошенничестве.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 61-летнюю женщину, долгое время незаконно получавшую соцпомощь вместо умершей матери, сообщает Нацполиция.".