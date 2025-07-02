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Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині

Події 18:51   02.07.2025
Оксана Якушко
Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині Фото: depositphotos.com

Правоохоронці викрили 61-річну жінку, що довгий час незаконно отримувала соцдопомогу замість померлої матері, повідомляє Нацполіція.

Виплати нараховували її вже померлій матері, яка була ВПО у селищі Солоницівка.

61-річна зловмисниця користувалася банківською карткою матері, на яку нараховували кошти на проживання як ВПО. Вона збагатилася аж на 16 000 гривень.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у шахрайстві.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 18:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 61-річну жінку, що довгий час незаконно отримувала соцдопомогу замість померлої матері, повідомляє Нацполіція.".