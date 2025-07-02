Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині
Фото: depositphotos.com
Правоохоронці викрили 61-річну жінку, що довгий час незаконно отримувала соцдопомогу замість померлої матері, повідомляє Нацполіція.
Виплати нараховували її вже померлій матері, яка була ВПО у селищі Солоницівка.
61-річна зловмисниця користувалася банківською карткою матері, на яку нараховували кошти на проживання як ВПО. Вона збагатилася аж на 16 000 гривень.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру у шахрайстві.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: впл, мошенничество, Нацполиция, соцпомощь, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 18:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 61-річну жінку, що довгий час незаконно отримувала соцдопомогу замість померлої матері, повідомляє Нацполіція.".