Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині

Правоохоронці викрили 61-річну жінку, що довгий час незаконно отримувала соцдопомогу замість померлої матері, повідомляє Нацполіція.

Виплати нараховували її вже померлій матері, яка була ВПО у селищі Солоницівка.

61-річна зловмисниця користувалася банківською карткою матері, на яку нараховували кошти на проживання як ВПО. Вона збагатилася аж на 16 000 гривень.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у шахрайстві.

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