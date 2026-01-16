Live

Вигадала важку хворобу доньки, щоб отримувати соцвиплати: кого підозрюють

Події 10:50   16.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі встановили, що з липня 2023 року до лютого 2025 року мешканка Полтави незаконно отримувала соцвиплати за державною програмою “муніципальна няня”. 

За даними слідства, влітку 2023 року жінка звернулася до одного з управлінь соціального захисту населення у Харкові із фальшивою довідкою. У ній зазначалося, що у дочки підозрюваної – тяжке захворювання. Завдяки цьому фігурантка справи змогла брати участь у держпрограмі “муніципальна няня” та отримувати від держави соціальну допомогу.

Надалі вона уклала фіктивний договір із фізичною особою-підприємцем про здійснення догляду за дитиною. Сторони домовилися, що фактично послуги не будуть надаватися, а отримані кошти жінка переказуватиме підприємниці, імітуючи виконання умов договору. Щомісяця вона складала акти про нібито надані послуги, у яких зазначала неправдиві відомості. Підроблені документи та квитанції про оплату послуг було подано до соцзахисту, на підставі чого жінка отримувала державну компенсацію”, – зазначили в прокуратурі.

Підроблені документи та квитанції далі передавали у відділення соцзахисту, а жінка отримувала фінансову допомогу. Таким чином, за два роки жінка “заробила” понад 200 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова їй повідомлено про підозру за фактами:

​— шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України);

​— підроблення та використання офіційного документа, виданого установою, що має право його видавати, з метою надання неправомірних переваг (ч. 3, 4 ст. 358 КК України)”, – додали правоохоронці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
