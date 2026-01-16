Live

Придумала тяжелую болезнь дочери, чтобы получать соцвыплаты: кого подозревают

Происшествия 10:50   16.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Придумала тяжелую болезнь дочери, чтобы получать соцвыплаты: кого подозревают

В Харьковской облпрокуратуре установили, что с июля 2023 года до февраля 2025 года жительница Полтавы незаконно получала соцвыплаты по государственной программе «муниципальная няня». 

По данным следствия, летом 2023 года женщина обратилась в одно из управлений социальной защиты населения в Харькове с фальшивой справкой. В ней указывалось, что у дочери подозреваемой – тяжелое заболевание. Благодаря этому фигурантка дела смогла участвовать в госпрограме «муниципальная няня» и получать от государства социальную помощь.

«В дальнейшем она заключила фиктивный договор с физическим лицом-предпринимателем об уходе за ребенком. Стороны договорились, что фактически услуги не будут предоставляться, а полученные средства женщина будет перечислять предпринимателю, имитируя выполнение условий договора. Ежемесячно она составляла акты о якобы предоставленных услугах, в которых отмечала ложные сведения», – пишут в прокуратуре.

Поддельные документы и квитанции дальше передавали в отделение соцзащиты, а женщина получала финансовую помощь. Таким образом за два года женщина «заработала» больше 200 тысяч гривен.

«При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова ей сообщено о подозрении по фактам:

— мошенничества, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины);

— подделка и использование официального документа, выданного учреждением, имеющим право его выдавать, с целью предоставления неправомерных преимуществ (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
