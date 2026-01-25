Вырвал сумку с деньгами: ограбление в Харькове произошло среди бела дня
Днем 23 января мужчина вырвал сумку из рук девушки после того, как она сняла деньги в банкомате, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел в Немышлянском районе. Дождавшись, пока девушка снимет деньги в банкомате супермаркета, злоумышленник вышел за ней на улицу и вырвал из рук сумку, в которой находились 20 тысяч гривен, мобильный телефон и ключи, после чего убежал с места происшествия.
В полицию обратился отец пострадавшей. В течение нескольких часов следователи установили личность нападавшего – это 30-летний злоумышленник.
Его задержали, следователи возбудили уголовное дело и сообщили о подозрении в ограблении. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
