ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове

Городской центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам обустроят в Харькове.

Соответствующее решение приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета, передает пресс-служба мэрии.

«Это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг города Харькова. Он будет работать на Гимназической набережной, 22. Там планируют организовать десять рабочих мест для администраторов, которые будут оказывать помощь переселенцам, в частности по оформлению документов и получению других админуслуг», — рассказали в мэрии.

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