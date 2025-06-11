ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Городской центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам обустроят в Харькове.
Соответствующее решение приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета, передает пресс-служба мэрии.
«Это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг города Харькова. Он будет работать на Гимназической набережной, 22. Там планируют организовать десять рабочих мест для администраторов, которые будут оказывать помощь переселенцам, в частности по оформлению документов и получению других админуслуг», — рассказали в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, новости Харькова, переселенцы, цпау;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам обустроят в Харькове.".