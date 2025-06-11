Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове

Общество 17:37   11.06.2025
Елена Нагорная
ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Городской центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам обустроят в Харькове.

Соответствующее решение приняли 11 июня на заседании исполнительного комитета городского совета, передает пресс-служба мэрии.

«Это будет 12-е подразделение Центра предоставления административных услуг города Харькова. Он будет работать на Гимназической набережной, 22. Там планируют организовать десять рабочих мест для администраторов, которые будут оказывать помощь переселенцам, в частности по оформлению документов и получению других админуслуг», — рассказали в мэрии.

Читайте также: Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:40
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 12 июня: взрывы, город атаковали БпЛА
12.06.2025, 03:36

Новости по теме:

16:12
Больше года получала помощь как ВПЛ: женщине на Харьковщине вручили подозрение
10:02
Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч
12:33
Сколько переселенцев получили «Карточку харьковчанина», сообщили в мэрии
10:28
Разрушенный Изюм принял 8700 переселенцев: есть ли для них работа
10:36
Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова

Вы читали новость: «ЦПАУ для переселенцев откроют в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской центр предоставления услуг внутренне перемещенным лицам обустроят в Харькове.".