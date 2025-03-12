Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове
О том, что поменялось в работе Центрах предоставления административных услуг в Харькове, рассказала руководительница Регионального центра услуг Виктория Сягло.
В целом, ЦПАУ начали работать продуктивнее – посетителей обслуживают быстрее, а задержки уменьшились.
«Ранее из-за долгих воздушных тревог процесс предоставления административных и социальных услуг существенно задерживался. Мы предлагали посетителям либо записаться на другой день, либо прийти с этим же талоном на следующий день. Сейчас, когда воздушные тревоги стали намного короче, мы успеваем принимать всех посетителей в течение дня. Это особенно важно для социально значимых услуг – оформление документов для ВПЛ, паспортных услуг и т.п», – сказала Сягло.
Она также добавила, что после того, как в Харькове ввели дифференцированные тревоги, ЦПАУ заработали эффективнее примерно на 30%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: тревоги, Харьков, цнап;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 16:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что поменялось в работе Центрах предоставления административных услуг в Харькове, рассказала руководительница Регионального центра услуг Виктория Сягло.".