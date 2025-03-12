Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове

Общество 16:25   12.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове Фото: ХГС

О том, что поменялось в работе Центрах предоставления административных услуг в Харькове, рассказала руководительница Регионального центра услуг Виктория Сягло.

В целом, ЦПАУ начали работать продуктивнее – посетителей обслуживают быстрее, а задержки уменьшились.

«Ранее из-за долгих воздушных тревог процесс предоставления административных и социальных услуг существенно задерживался. Мы предлагали посетителям либо записаться на другой день, либо прийти с этим же талоном на следующий день. Сейчас, когда воздушные тревоги стали намного короче, мы успеваем принимать всех посетителей в течение дня. Это особенно важно для социально значимых услуг – оформление документов для ВПЛ, паспортных услуг и т.п», – сказала Сягло.

Она также добавила, что после того, как в Харькове ввели дифференцированные тревоги, ЦПАУ заработали эффективнее примерно на 30%.

Читайте также: Синегубов заговорил о дифференциации тревог по районам Харькова: ответ мэрии

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 12 марта: ночью прилетел БпЛА, более 20 атак
Новости Харькова — главное 12 марта: ночью прилетел БпЛА, более 20 атак
12.03.2025, 16:37
Ночью вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно, появились фото
Ночью вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно, появились фото
12.03.2025, 09:15
Сегодня 12 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 марта: какой праздник и день в истории
12.03.2025, 06:00
В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика
В какие дни недели шанс погибнуть в ДТП на Харьковщине наивысший – статистика
12.03.2025, 15:57
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
11.03.2025, 17:18
Зону принудительной эвакуации для семей с детьми все же расширят – Синегубов
Зону принудительной эвакуации для семей с детьми все же расширят – Синегубов
12.03.2025, 16:47

Новости по теме:

11:40
Дифференцированная система сократила время тревог в Харькове на 40% — Терехов
19:39
Мы увидели разницу – Терехов о результатах новой системы оповещения в Харькове
19:00
КАБы возвращаются на Харьковщину, тревогу не дифференцировали — события фронта
09:27
Терехов: дифференцированная тревога в Харькове не работает – причина
13:48
Из восьми разных видов оружия россияне обстреливали Харьков в ноябре – Терехов

Вы читали новость: «Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 16:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что поменялось в работе Центрах предоставления административных услуг в Харькове, рассказала руководительница Регионального центра услуг Виктория Сягло.".