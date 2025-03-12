Как дифференцированные тревоги сказались на работе ЦПАУ в Харькове

О том, что поменялось в работе Центрах предоставления административных услуг в Харькове, рассказала руководительница Регионального центра услуг Виктория Сягло.

В целом, ЦПАУ начали работать продуктивнее – посетителей обслуживают быстрее, а задержки уменьшились.

«Ранее из-за долгих воздушных тревог процесс предоставления административных и социальных услуг существенно задерживался. Мы предлагали посетителям либо записаться на другой день, либо прийти с этим же талоном на следующий день. Сейчас, когда воздушные тревоги стали намного короче, мы успеваем принимать всех посетителей в течение дня. Это особенно важно для социально значимых услуг – оформление документов для ВПЛ, паспортных услуг и т.п», – сказала Сягло.

Она также добавила, что после того, как в Харькове ввели дифференцированные тревоги, ЦПАУ заработали эффективнее примерно на 30%.