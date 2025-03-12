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Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові

Суспільство 16:25   12.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові Фото: ХМР

Про те, що змінилося у роботі Центрів надання адміністративних послуг у Харкові, розповіла керівниця Регіонального центру послуг Вікторія Сягло.

Загалом ЦНАПи почали працювати продуктивніше – відвідувачів обслуговують швидше, а затримки зменшились.

Раніше через довгі повітряні тривоги процес надання адміністративних і соціальних послуг суттєво затримувався. Ми пропонували відвідувачам або записатися на інший день, або прийти з цим же талоном наступного дня. Зараз, коли повітряні тривоги стали значно коротшими, ми встигаємо приймати всіх відвідувачів протягом дня. Це особливо важливо для соціально значущих послуг – оформлення документів для ВПО, паспортних послуг, послуг ДРАЦСу тощо“, – сказала Сягло.

Вона також додала, що після того, як у Харкові ввели диференційовані тривоги, ЦНАПи працюють ефективніше приблизно на 30%.

Читайте також: Синєгубов заговорив про диференціацію тривог по районах Харкова: реакція мерії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 16:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що змінилося у роботі Центрів надання адміністративних послуг у Харкові, розповіла керівниця Регіонального центру послуг Вікторія Сягло.".