Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові
Про те, що змінилося у роботі Центрів надання адміністративних послуг у Харкові, розповіла керівниця Регіонального центру послуг Вікторія Сягло.
Загалом ЦНАПи почали працювати продуктивніше – відвідувачів обслуговують швидше, а затримки зменшились.
“Раніше через довгі повітряні тривоги процес надання адміністративних і соціальних послуг суттєво затримувався. Ми пропонували відвідувачам або записатися на інший день, або прийти з цим же талоном наступного дня. Зараз, коли повітряні тривоги стали значно коротшими, ми встигаємо приймати всіх відвідувачів протягом дня. Це особливо важливо для соціально значущих послуг – оформлення документів для ВПО, паспортних послуг, послуг ДРАЦСу тощо“, – сказала Сягло.
Вона також додала, що після того, як у Харкові ввели диференційовані тривоги, ЦНАПи працюють ефективніше приблизно на 30%.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 16:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що змінилося у роботі Центрів надання адміністративних послуг у Харкові, розповіла керівниця Регіонального центру послуг Вікторія Сягло.".