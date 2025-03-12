Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові

Про те, що змінилося у роботі Центрів надання адміністративних послуг у Харкові, розповіла керівниця Регіонального центру послуг Вікторія Сягло.

Загалом ЦНАПи почали працювати продуктивніше – відвідувачів обслуговують швидше, а затримки зменшились.

“Раніше через довгі повітряні тривоги процес надання адміністративних і соціальних послуг суттєво затримувався. Ми пропонували відвідувачам або записатися на інший день, або прийти з цим же талоном наступного дня. Зараз, коли повітряні тривоги стали значно коротшими, ми встигаємо приймати всіх відвідувачів протягом дня. Це особливо важливо для соціально значущих послуг – оформлення документів для ВПО, паспортних послуг, послуг ДРАЦСу тощо“, – сказала Сягло.

Вона також додала, що після того, як у Харкові ввели диференційовані тривоги, ЦНАПи працюють ефективніше приблизно на 30%.