Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)

Об определенном дефиците кадров в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Всегда рабочих рук не хватает. Так как идет война и очень много мужчин и девушек защищают нашу землю. Да, есть определенный дефицит и водителей общественного транспорта и других профессий, есть нагрузка. Но мы делаем все возможное, и я благодарен нашим коммунальным службам, которые работают практически круглосуточно для того, чтобы харьковчане не замечали того кадрового голода, который есть сегодня», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов приглашал жителей на работу в коммунальные службы. Он отмечал, что «необходимы все профессии». Также мэр рассказывал: в харьковских КП работают многие переселенцы.