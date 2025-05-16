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Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)

Общество 15:02   16.05.2025
Виктория Яковенко
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео) Скриншот

Об определенном дефиците кадров в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Всегда рабочих рук не хватает. Так как идет война и очень много мужчин и девушек защищают нашу землю. Да, есть определенный дефицит и водителей общественного транспорта и других профессий, есть нагрузка. Но мы делаем все возможное, и я благодарен нашим коммунальным службам, которые работают практически круглосуточно для того, чтобы харьковчане не замечали того кадрового голода, который есть сегодня», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов приглашал жителей на работу в коммунальные службы. Он отмечал, что «необходимы все профессии». Также мэр рассказывал: в харьковских КП работают многие переселенцы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 15:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об определенном дефиците кадров в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".