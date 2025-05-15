Работа в Харькове: предлагают вакансии с зарплатой от 17 до 50 тысяч гривен

ХОВА совместно с Харьковским областным центром занятости составила список самых выгодных вакансий, которые доступны для соискателей. Работа — и в городе, и в области.

«По состоянию на 15 мая, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3034 вакансии», — сообщила пресс-служба ХОВА.

В топ-10 нынешней недели попали следующие предложения работодателей:

1. Сестра медицинская — анестезист (брат медицинский — анестезист) – 50 000 грн.

2. Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн.

3. Печатник офсетной плоской печати – 40 000 грн.

4. Представитель торговый – 35 000 грн.

5. Огнеупорник – 22 400 грн.

6. Швея – 22 000 грн.

7. Машинист ламинировочной машины – 20 000 грн.

8. Рекламист – 18 000 грн.

9. Техник эксплуатации солнечных энергетических установок – 17 990 грн.

10. Регистратор медицинский – 17 000 грн.

Полный перечень существующих вакансий в Харькове и области — по ссылке.