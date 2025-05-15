Работа в Харькове: предлагают вакансии с зарплатой от 17 до 50 тысяч гривен
ХОВА совместно с Харьковским областным центром занятости составила список самых выгодных вакансий, которые доступны для соискателей. Работа — и в городе, и в области.
«По состоянию на 15 мая, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3034 вакансии», — сообщила пресс-служба ХОВА.
В топ-10 нынешней недели попали следующие предложения работодателей:
1. Сестра медицинская — анестезист (брат медицинский — анестезист) – 50 000 грн.
2. Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн.
3. Печатник офсетной плоской печати – 40 000 грн.
4. Представитель торговый – 35 000 грн.
5. Огнеупорник – 22 400 грн.
6. Швея – 22 000 грн.
7. Машинист ламинировочной машины – 20 000 грн.
8. Рекламист – 18 000 грн.
9. Техник эксплуатации солнечных энергетических установок – 17 990 грн.
10. Регистратор медицинский – 17 000 грн.
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Полный перечень существующих вакансий в Харькове и области — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, новости Харькова, Областной центр занятости, работа, робота, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с Харьковским областным центром занятости составила список самых выгодных вакансий, которые доступны для соискателей. Работа — и в городе, и в области".