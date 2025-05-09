«Работа учителя оценивается низко»: будут ли сокращать педагогов в Харькове

Директор департамента образования ХГС Ольга Деменко отметила, что дефицита учителей в Харькове нет. На работу берут и ВПЛ, и выпускников. Она также рассказала о зарплатах и ​​надбавках педагогам и объяснила, зачем депутаты обратились в Кабмин.

Деменко прокомментировала, отличаются ли зарплаты учителей, которые преподают онлайн и в метрошколе или в подземных учебных заведениях.

«Немного отличаются, потому что есть государственный стандарт, надбавки за престижность. И ясно в приказе министерства написано, что надбавка может составлять от 5% до 30%. У нас, к сожалению, учителя финансируются за счет образовательной государственной субвенции, за счет которой мы выплачиваем зарплату учителям. К сожалению, в этом году мы ее получили недостаточно, поэтому все работающие в подземных локациях они все получают надбавку от 20% до 30%. Далее все работающие в начальной школе — это новая украинская школа, они обязательно получают 20% надбавки. Вот все остальные, к сожалению, получают от 5% до 15% надбавки», – отметила Деменко.

На последней сессии горсовета депутаты утвердили обращение в Кабмин об обеспечении фонда оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования. По словам Деменко, таким образом, хотят повысить именно надбавки учителям.

«Мы до войны имели высокую наполняемость классов. И учителя наши привыкли к тому, что получают достойную надбавку. Сейчас из-за нехватки средств у нас нет физической возможности платить всем. Поэтому мы обратились в Кабмин, чтобы нам добавили эту образовательную субвенцию. Ну, понимаете, все знают, что работа учителя оценивается очень низко. Мы понимаем, что наши учителя и умные, и интеллигентные, и творческие, и героические, и терпеливы. И все они понимают, что у нас война, что нет возможности. Но так хотелось бы, чтобы у учителя была достойная заработная плата за свою действительно колоссальную работу», — объяснили в мэрии.

Также Деменко сообщила, есть ли в планах сокращение педагогов в городе.

«Мы держим эту ситуацию под постоянным контролем. Так как там были какие-то проекты приказов министерства, не буду называть номера этих приказов, чтобы никого не обижать, извините, сеют панику среди учителей. То говорят, что школы будут закрывать. То скажут, что будут сокращать. Это просто один проект выложили, другой проект выложили. Паника среди учителей. Игорь Терехов сказал: «Мы не оставим без работы ни одного учителя». И вот сейчас мы формируем перспективную сеть на следующий учебный год», – подчеркнула Деменко.

Она также добавила, что вакансий учителей во время учебного года почти нет.

«Вот смотрите, я работала в свое время директором школы. Как я могу позволить, чтобы у меня не было учителя математики, учителя украинской или учителя физкультуры? Я найду учителя, потому что детей нужно учить. Поэтому, например, если мы сейчас бросимся искать, у нас нет вакансий, потому что у нас детей учат, мы нашли учителей. А вот вакансии появляются летом, когда кто-то уехал, кто-то там вышел замуж, кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию. Поэтому вакансии в школах обычно бывают в июле, августе, начале сентября», — объяснили в ХГС.