Почти 60% школ Харькова повреждены, сколько учителей остается в городе

Директор департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко рассказала о состоянии школ города — наземных и подземных, а также наличии педагогов и администрации школ.

«За время войны мы не потеряли ни одного учебного заведения – в юридическом смысле. То есть, все дошкольные учебные заведения, школы, внешкольные учебные заведения — они все функционируют. Никто не потерял лицензий. Вместе с тем физически — намного сложнее, потому что некоторые учебные заведения настолько разрушены, что они даже не смогут быть восстановлены. Их нужно будет только заново строить. Почти 60% зданий учебных заведений либо повреждены, либо некоторые из них даже разрушены. И при всем этом образование Харькова функционирует», — заявила Деменко на брифинге, передает корреспондент МГ «Объектив».

По данным директора департамента образования, в Харькове физически находятся 80,5% учителей, а также все директора школ. Офлайн учатся 8800 детей — чуть более 16% ото всех школьников.

«У нас сегодня 12 безопасных локаций. Это четыре подземные школы, шесть станций метрополитена и еще два ПРУ (противорадиационных укрытия — Ред.) в действующих учебных заведениях. И Харьковский городской голова Игорь Терехов считает первоочередной задачей для города как образовательного центра, как интеллектуальной столицы нашей страны, предоставление детям возможности доступа к качественному образованию. Мы сами с вами понимаем, что онлайн-обучение, к сожалению, имеет образовательные потери. Так что мы интенсивно продолжаем работу по формированию сети безопасных локаций. Сейчас интенсивно строятся три подземные школы, и они будут к концу лета завершены. Создается еще три ПРУ в действующих учебных заведениях. В планах – еще начать строить три подземные школы. То есть, к началу учебного года нам удастся еще почти 4000 детей привлечь к офлайн-обучению. Конечно, и этого будет мало, потому что сегодня у родителей выросло доверие к этим безопасным локациям. И желающих учиться в следующем учебном году очень много», — рассказала Ольга Деменко.