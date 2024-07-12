Сегодня 12 июля: какой праздник и день в истории

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. В 1989-м в СССР последний раз казнили воина УПА. В 1917-м во время Первой мировой войны немецкая армия впервые использовала против врага газ иприт. В 1543-м в последний раз женился английский король Генрих VIII (на шестой из своих жен).

Праздники и памятные даты 12 июля

12 июля в мире – Всемирный день бортпроводника, Международный день Малалы (в честь лауреатки Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай).

Также отмечают: Всемирный день шашлыка (вторая пятница июля), День разноцветных глаз.

12 июля в истории

12 июля 1543 года шестой раз женился «самый женатый» английский король Генрих VIII. Последней его избранницей, которой удалось все же пережить мужа, стала Екатерина Парр. Подробнее.

12 июля 1917 года армия Германии во время Ипрской битвы в рамках Первой мировой войны впервые использовала ядовитый газ, по месту использования получивший название иприт. Подробнее.

12 июля 1989 года произошла последняя в СССР казнь украинского воина УПА и члена ОУН. Жертвой режима стал Иван Гончарук. Подробнее.

12 июля 1996 года президент Украины Леонид Кучма и глава Верховной Рады Александр Мороз торжественно подписали Закон «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие». Перед этим в парламенте украинские депутаты впервые в истории присягнули на верность Украине на новой Конституции и засвидетельствовали это подписями.

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира.

Малала росла в городе Мингора, в Пакистане. Ее отец – педагог, с детства прививший дочери страсть к образованию. Однако в 2007 году, когда девочке было всего 10, талибы, захватившие власть в долине Сват и городе, где жила Малала, запретили женщинам получать образование. Юная Малала стала известна своим противостоянием религиозным дикарям. В 2009 году она начала вести блог «Би-би-си», в котором писала о своей жизни при режиме талибов, а также – об образовании для женщин. В том же году – в конце 2009-го – пакистанские военные изгнали талибов из долины Сват. А Малала за свой блог завоевала первое место на ежегодной Национальной пакистанской молодежной премии мира. В дальнейшем вместе с отцом девушка развернула кампанию в поддержку прав женщин на образование. Успешная публичная деятельность Малалы чуть не стоила ей жизни. В октябре 2012 года вооруженные боевики-талибы остановили школьный автобус, в котором она ехала, и начали разыскивать среди детей известную блогершу. Когда Малалу узнали, один из талибов выстрелил ей в голову. Пуля прошла через голову и шею и вышла навылет через плечо. Девочку в критическом состоянии, в коме, доставили в больницу. Шансы, что она будет жить, были незначительными. Однако врачам удалось стабилизировать состояние известной пациентки, а затем ее перевезли в Великобританию, где Малала проходила лечение и реабилитацию.

В 2013-м ее выписали, а в день своего 16-летия Малала уже выступала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Пакистан девушка не вернулась, она с семьей переехала в английский Бирмингем, который сейчас называет «вторым домом». Там, с марта 2013-го, она училась в средней школе для девочек, получив по завершении шесть самых высоких оценок – «А*» и еще четыре – «А», после чего поступила в Оксфордский университет. В Оксфорде девушка изучала философию, политику и экономику и получила диплом престижного вуза в 2020 году.

К этому моменту она уже была лауреаткой Нобелевской премии мира. Малала стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим эту высокую награду – в 2014-м, когда ей присудили «нобелевку», девушке было всего 17 лет.

Талибы объявили Малале настоящую войну. Представитель «Талибана» в интервью пакистанской газете «The Daily Nation» прямо заявил: «Если у нас появится еще один шанс, мы обязательно убьем ее». Впрочем, эти угрозы не мешают женщине быть успешной вне мира религиозных фанатиков. Ее автобиография «I Am Malala» («Я — Малала») авторства журналистки Кристины Ламб стала бестселлером. Малала продолжает общественную деятельность в сфере доступности образования для женщин, подписала контракт с «Apple TV+» на производство документальных фильмов и появилась на обложке британского «Vogue», в ее Instagram сейчас 2,5 млн подписчиков.

В 2021 году женщина вышла замуж за Ассера Малика. Церемонию провели в Бирмингеме, сообщило «Би-би-си», которое и сделало девочку из Пакистана мировой знаменитостью.

Церковный праздник 12 июля

12 июля чтят память мучеников Прокла и Иллария. Они жили в поселке Калипта возле Анкиры. Пострадали во время гонений на христиан, устроенных императором Траяном. Первым арестовали Прокла. На суде он заявил, что является христианином и отказался принести жертву языческим богам. А во время пыток предрек соправителю Траяна императору Максиму, что вскоре тот сам будет вынужден исповедать Христа. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, направлявшегося в селение Калипт. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Бог остановил колесницу. И колесница остановилась – никакие силы не могли ее сдвинуть. Сидевший в ней сановник оставался неподвижным до тех пор, пока, по требованию мученика, не написал своей рукой хартию с исповеданием Христа. Только после этого колесница с правителем смогла продолжить путь. Однако это не остановило язычника. Он приказал вывести Прокла в город, привязать к столбу и расстрелять из луков. По пути к месту убийства мученика и сопровождавших его воинов встретил племянник святого Прокла Илларий. Он со слезами обнял дядю-мученика и также заявил, что является христианином. Его бросили в тюрьму. Прокл погиб, расстрелянный из луков. Иларию же связали руки и ноги и протащили по городу, а потом обезглавили. Христиане похоронили Прокла и Иллария в одной могиле.

Народные приметы

Если с березы уже начинают опадать листья, то осень будет ранняя.

Если облака плывут против ветра, будет дождь.

Погода в этот день определяет, какими будут следующие 40 дней.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя выходить на улицу ночью.

Лучше не жечь костер – день считается пожароопасным.