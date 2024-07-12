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Сегодня 12 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   12.07.2024
Оксана Горун
Сегодня 12 июля: какой праздник и день в истории

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. В 1989-м в СССР последний раз казнили воина УПА. В 1917-м во время Первой мировой войны немецкая армия впервые использовала против врага газ иприт. В 1543-м в последний раз женился английский король Генрих VIII (на шестой из своих жен).

Праздники и памятные даты 12 июля

12 июля в мире – Всемирный день бортпроводника, Международный день Малалы (в честь лауреатки Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай).

Также отмечают: Всемирный день шашлыка (вторая пятница июля), День разноцветных глаз.

12 июля в истории

12 июля 1543 года шестой раз женился «самый женатый» английский король Генрих VIII. Последней его избранницей, которой удалось все же пережить мужа, стала Екатерина Парр. Подробнее.

Екатерина Парр - шестая жена Генриха восьмого
Иллюстрация: wikipedia.org

12 июля 1917 года армия Германии во время Ипрской битвы в рамках Первой мировой войны впервые использовала ядовитый газ, по месту использования получивший название иприт. Подробнее.

12 июля 1989 года произошла последняя в СССР казнь украинского воина УПА и члена ОУН. Жертвой режима стал Иван Гончарук. Подробнее.

12 июля 1996 года президент Украины Леонид Кучма и глава Верховной Рады Александр Мороз торжественно подписали Закон «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие». Перед этим в парламенте украинские депутаты впервые в истории присягнули на верность Украине на новой Конституции и засвидетельствовали это подписями.

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира.

Малала Юсуфзай - лауреатка Нобелевской премии
Фото: https://www.instagram.com/malala/

Малала росла в городе Мингора, в Пакистане. Ее отец – педагог, с детства прививший дочери страсть к образованию. Однако в 2007 году, когда девочке было всего 10, талибы, захватившие власть в долине Сват и городе, где жила Малала, запретили женщинам получать образование. Юная Малала стала известна своим противостоянием религиозным дикарям. В 2009 году она начала вести блог «Би-би-си», в котором писала о своей жизни при режиме талибов, а также – об образовании для женщин. В том же году – в конце 2009-го – пакистанские военные изгнали талибов из долины Сват. А Малала за свой блог завоевала первое место на ежегодной Национальной пакистанской молодежной премии мира. В дальнейшем вместе с отцом девушка развернула кампанию в поддержку прав женщин на образование. Успешная публичная деятельность Малалы чуть не стоила ей жизни. В октябре 2012 года вооруженные боевики-талибы остановили школьный автобус, в котором она ехала, и начали разыскивать среди детей известную блогершу. Когда Малалу узнали, один из талибов выстрелил ей в голову. Пуля прошла через голову и шею и вышла навылет через плечо. Девочку в критическом состоянии, в коме, доставили в больницу. Шансы, что она будет жить, были незначительными. Однако врачам удалось стабилизировать состояние известной пациентки, а затем ее перевезли в Великобританию, где Малала проходила лечение и реабилитацию.

В 2013-м ее выписали, а в день своего 16-летия Малала уже выступала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В Пакистан девушка не вернулась, она с семьей переехала в английский Бирмингем, который сейчас называет «вторым домом». Там, с марта 2013-го, она училась в средней школе для девочек, получив по завершении шесть самых высоких оценок – «А*» и еще четыре – «А», после чего поступила в Оксфордский университет. В Оксфорде девушка изучала философию, политику и экономику и получила диплом престижного вуза в 2020 году.

Малала Юсуфзай - лауреатка Нобелевской премии 3
Фото: https://www.instagram.com/malala/

К этому моменту она уже была лауреаткой Нобелевской премии мира. Малала стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим эту высокую награду – в 2014-м, когда ей присудили «нобелевку», девушке было всего 17 лет.

Талибы объявили Малале настоящую войну. Представитель «Талибана» в интервью пакистанской газете «The Daily Nation» прямо заявил: «Если у нас появится еще один шанс, мы обязательно убьем ее». Впрочем, эти угрозы не мешают женщине быть успешной вне мира религиозных фанатиков. Ее автобиография «I Am Malala» («Я — Малала») авторства журналистки Кристины Ламб стала бестселлером. Малала продолжает общественную деятельность в сфере доступности образования для женщин, подписала контракт с «Apple TV+» на производство документальных фильмов и появилась на обложке британского «Vogue», в ее Instagram сейчас 2,5 млн подписчиков.

В 2021 году женщина вышла замуж за Ассера Малика. Церемонию провели в Бирмингеме, сообщило «Би-би-си», которое и сделало девочку из Пакистана мировой знаменитостью.

Малала Юсуфзай - лауреатка Нобелевской премии 2
Малала Юсуфзай с мужем. Фото: https://www.instagram.com/malala/

Церковный праздник 12 июля

12 июля чтят память мучеников Прокла и Иллария. Они жили в поселке Калипта возле Анкиры. Пострадали во время гонений на христиан, устроенных императором Траяном. Первым арестовали Прокла. На суде он заявил, что является христианином и отказался принести жертву языческим богам. А во время пыток предрек соправителю Траяна императору Максиму, что вскоре тот сам будет вынужден исповедать Христа. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, направлявшегося в селение Калипт. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Бог остановил колесницу. И колесница остановилась – никакие силы не могли ее сдвинуть. Сидевший в ней сановник оставался неподвижным до тех пор, пока, по требованию мученика, не написал своей рукой хартию с исповеданием Христа. Только после этого колесница с правителем смогла продолжить путь. Однако это не остановило язычника. Он приказал вывести Прокла в город, привязать к столбу и расстрелять из луков. По пути к месту убийства мученика и сопровождавших его воинов встретил племянник святого Прокла Илларий. Он со слезами обнял дядю-мученика и также заявил, что является христианином. Его бросили в тюрьму. Прокл погиб, расстрелянный из луков. Иларию же связали руки и ноги и протащили по городу, а потом обезглавили. Христиане похоронили Прокла и Иллария в одной могиле.

Народные приметы

Если с березы уже начинают опадать листья, то осень будет ранняя.

Если облака плывут против ветра, будет дождь.

Погода в этот день определяет, какими будут следующие 40 дней.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя выходить на улицу ночью.

Лучше не жечь костер – день считается пожароопасным.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. В 1989-м в СССР последний раз казнили воина УПА".