Сьогодні 12 липня: яке свято та день в історії

12 липня 1997 року народилася Малала Юсуфзай, яка стала в 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру. У 1989-му в СРСР востаннє стратили воїна УПА. У 1917-му під час Першої світової війни німецька армія вперше використала проти ворога газ іприт. У 1543-му востаннє одружився англійський король Генріх VIII (на шостий зі своїх дружин).

Свята та пам’ятні дати 12 липня

12 липня у світі – Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день Малали (на честь лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсуфзай).

Також відзначають: Всесвітній день шашлику (друга п’ятниця липня), День різноколірних очей.

12 липня в історії

12 липня 1543 року вшосте одружився “найодруженіший” англійський король Генріх VIII. Останньою його обраницею, якій вдалося все ж таки пережити чоловіка, стала Катерина Парр. Детальніше.

12 липня 1917 року армія Німеччини під час Іпрської битви в рамках Першої світової війни вперше використала отруйний газ, що за місцем використання отримав назву іприт. Детальніше.

12 липня 1989 року відбулася остання в СРСР страта українського воїна УПА та члена ОУН. Жертвою режиму став Іван Гончарук. Детальніше.

12 липня 1996 року президент України Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Мороз урочисто підписали Закон “Про прийняття Конституції України та введення її в дію”. Перед цим у парламенті українські депутати вперше в історії присягнули на вірність Україні на новій Конституції та засвідчили це підписами.

12 липня 1997 року народилася Малала Юсуфзай, яка стала в 17 років лауреаткою Нобелівської премії миру.

Мала росла в місті Мінгора, в Пакистані. Її батько – педагог, який з дитинства прищепив дочці пристрасть до освіти. Однак у 2007 році, коли дівчинці було всього 10, таліби, які захопили владу в долині Сват та місті, де жила Малала, заборонили жінкам здобувати освіту. Юна Малала стала відома своїм протистоянням релігійним дикунам. У 2009 році вона почала вести блог для “Бі-Бі-Сі”, в якому писала про своє життя за режиму талібів, а також про освіту для жінок. Того ж року – наприкінці 2009-го – пакистанські військові вигнали талібів із долини Сват. А Малала за свій блог виборола перше місце на щорічній Національній пакистанській молодіжній премії миру. Надалі разом із батьком дівчина розгорнула кампанію на підтримку прав жінок на освіту. Успішна громадська діяльність Малали мало не коштувала їй життя. У жовтні 2012 року озброєні бойовики-таліби зупинили шкільний автобус, яким вона їхала, і почали розшукувати серед дітей відому блогерку. Коли Малалу впізнали, один із талібів вистрілив їй у голову. Куля пройшла через голову та шию і вийшла навиліт через плече. Дівчинку в критичному стані, у комі, доправили до лікарні. Шанси, що вона житиме, були незначними. Проте лікарям вдалося стабілізувати стан відомої пацієнтки, а потім її перевезли до Великої Британії, де Малала проходила лікування та реабілітацію.

У 2013-го її виписали, а в день свого 16-річчя Малала вже виступала у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. До Пакистану дівчина не повернулася, вона з родиною переїхала в англійський Бірмінгем, який зараз називає “другим домом”. Там, з березня 2013-го, вона навчалася в середній школі для дівчаток, отримавши після завершення шість найвищих оцінок – “А*” та ще чотири – “А”, після чого вступила до Оксфордського університету. В Оксфорді дівчина вивчала філософію, політику та економіку й отримала диплом престижного вишу у 2020 році.

На цей момент вона вже була лауреаткою Нобелівської премії миру. Малала стала наймолодшою ​​людиною, яка будь-коли отримувала цю високу нагороду – у 2014-му, коли їй присудили “нобелівку”, дівчині було всього 17 років.

Таліби оголосили Малалі справжню війну. Представник “Талібану” в інтерв’ю пакистанській газеті “The Daily Nation” прямо заявив: “Якщо у нас з’явиться ще один шанс, ми обов’язково вб’ємо її”. Втім, ці погрози не заважають жінці бути успішною за межами світу релігійних фанатиків. Її автобіографія “I Am Malala” (“Я – Малала”) авторства журналістки Крістіни Ламб стала бестселером. Малала продовжує громадську діяльність у сфері доступності освіти для жінок, підписала контракт із “Apple TV+” на виробництво документальних фільмів і з’явилася на обкладинці британського “Vogue”, в її Інстаграмі зараз 2,5 млн передплатників.

У 2021 році жінка вийшла заміж за Ассера Маліка. Церемонію провели в Бірмінгемі, повідомило “Бі-Бі-Сі”, яке й зробило дівчинку з Пакистану світовою знаменитістю.

Церковне свято 12 липня

12 липня вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларiя. Вони жили в селищі Каліпта поблизу Анкіри. Постраждали під час гонінь на християн, влаштованих імператором Траяном. Першим заарештували Прокла. На суді він заявив, що є християнином і відмовився принести жертву язичницьким богам. А під час тортур передрік співправителю Траяна Максиму, що незабаром той сам буде змушений сповідати Христа. Мученика змусили бігти за колісницею правителя, що прямував до села Каліпт. Знемагаючи в дорозі, святий Прокл молився, щоб Бог зупинив колісницю. І колісниця зупинилася – жодні сили не могли її зрушити. Сановник, що сидів у ній, залишався нерухомим доти, доки, на вимогу мученика, не написав своєю рукою хартію зі сповіданням Христа. Тільки після цього колісниця з правителем змогла продовжити шлях. Проте це не зупинило язичника. Він наказав вивести Прокла в місто, прив’язати до стовпа та розстріляти з луків. Дорогою до місця вбивства мученика та воїнів, що його супроводжували, зустрів племінник святого Прокла Іларій. Він зі сльозами обійняв дядька-мученика та також заявив, що є християнином. Тож його кинули до в’язниці. Прокл загинув, розстріляний із луків. А Іларію зв’язали руки та ноги й тягли містом, а потім обезголовили. Християни поховали Прокла та Іларія в одній могилі.

Народні прикмети

Якщо з берези вже починає опадати листя, то осінь буде рання.

Якщо хмари пливуть проти вітру – буде дощ.

Погода в цей день визначає, якими будуть наступні 40 днів.

Що не можна робити 12 липня

Не можна виходити на вулицю вночі.

Краще не палити багаття – день вважається пожежонебезпечним.