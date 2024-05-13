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На Харьковщине нейтрализовали штурмовую группу РФ одним дроном (видео)

Общество 14:46   13.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине нейтрализовали штурмовую группу РФ одним дроном (видео)

Бойцы второго отдельного отряда специального назначения «Омега» на Харьковщине нейтрализовали целую группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Видео меткой работы опубликовали в Национальной гвардии Украины. Отмечается, что украинские защитники уничтожили вражескую штурмовую группу с помощью одного FPV-дрона.

В НГУ отметили, что оккупантам «досталось» у линии границы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы второго отдельного отряда специального назначения «Омега» на Харьковщине нейтрализовали целую группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.".