На Харьковщине нейтрализовали штурмовую группу РФ одним дроном (видео)

Бойцы второго отдельного отряда специального назначения «Омега» на Харьковщине нейтрализовали целую группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Видео меткой работы опубликовали в Национальной гвардии Украины. Отмечается, что украинские защитники уничтожили вражескую штурмовую группу с помощью одного FPV-дрона.

В НГУ отметили, что оккупантам «досталось» у линии границы.