«Отбиты около 15 вражеских атак» – Синегубов о ситуации на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает атаковать на Волчанском и Липецком направлениях, а также на севере.
«Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно сложная, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение «серой» зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям. Ситуация трудная, однако полностью контролируемая воинами ВСУ», — отметил Синегубов.
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Он также рассказал, что по опасным направлениям продолжается эвакуация жителей. Уже вывезли 5700 человек, сегодня в планах – 1600.
«Только, что завершили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, имеющие статус сироты или детей, лишенные родительской опеки с опасных территорий. Их у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы», — сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, наступ, наступление, отбиты, синегубов, ситуация, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что враг продолжает атаковать на Волчанском и Липецком направлениях, а также на севере.".