«Відбито біля 15 ворожих атак» – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог продовжує атакувати на Вовчанському та Липецькому напрямках, а також на півночі.
«Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення «сірої» зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках. Ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ», – зазначив Синєгубов.
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Він також розповів, що з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів. Вже вивезли 5700 людей, сьогодні у планах – 1600.
«Тільки, що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій. Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, наступ, отбиты, сінєгубов, ситуация, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 12:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що ворог продовжує атакувати на Вовчанському та Липецькому напрямках, а також на півночі.".