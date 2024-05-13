Ворог намагався просунутися в Липці, але не зміг – Бутусов

Український журналіст Юрій Бутусов вранці 13 травня поінформував, що росіяни зав’язали бої в селах Глибоке (у напрямку на Липці) та Стариця (біля кордону ближче до берега Сіверського Дінця).

“Противник протягом дня завʼязав бої у прикордонних селах Глибоке та Стариця на харківському напрямку. Але зайняти села повністю не вдалось, за них точаться контактні бої піхоти. Ворог намагається просунутись на село Липці, але до села дійти не зміг“, – поінформував Бутусов.

При цьому росіяни, за його даними, зайшли на околиці Вовчанська – на крайні вулиці та Вовчанський м’ясокомбінат.

“Але місто практично повністю залишається під нашим контролем, просунутись вглиб ворогу не дозволили. Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефективно працюють по піхоті, і втрати противника значні. Я знаходжусь тут, так що бачу обстановку на власні очі. У місті посилюється оборона. Ворог діє активно, групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях наші бойові порядки”, – повідомив журналіст.

Він наголосив, що практично за всіма напрямками, де намагалися просунутися росіяни, вони зустріли опір Сил оборони та зараз змушені проводити штурми, втративши можливість маневрувати.

“Тепер втрати росіян почали різко зростати”, – констатував Бутусов.

Він відзначив, що в перший день наступу змінили командування ОТУ “Харків”. Нового командувача назвав людиною досвідченою та компетентною. Снарядами артилерію забезпечено.

“По людях: є проблеми з низькою комплексністю частин, але ворог не має багатократної переваги. Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках“, – пояснив Бутусов.

На його думку, Вовчанськ до оборони не підготували.

“Поки що без деталей, але для ворога це не секрет, оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти”, – зазначив журналіст.

Ситуація на фронті залишається складною, але передумов для прориву немає.

“Прогноз щодо дій противника на добу: росіяни будуть намагатись просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська, просунутись на напрямку Стариці, зачепитись за забудову Липців та Тернової”, – спрогнозував Бутусов.