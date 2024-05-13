Враг пытался продвинутся в Липцы, но не смог — Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов утром 13 мая проинформировал что россияне завязали бои в селах Глубокое (по направлению на Липцы) и Старица (у границы ближе к берегу Северского Донца).

«Противник в течение дня завязал бои в приграничных селах Глубокое и Старица на харьковском направлении. Но занять села полностью не удалось, за них ведутся контактные бои пехоты. Враг пытается продвинуться в село Липцы, но до села дойти не смог», — проинформировал Бутусов.

При этом россияне, по его данным, зашли на окраины Волчанска — на крайние улицы и Волчанский мясокомбинат.

«Но город практически полностью остается под нашим контролем, продвинуться вглубь врагу не позволили. Под Волчанском наша артиллерия и дроны эффективно работают по пехоте, и потери противника значительны. Я нахожусь здесь, так что вижу обстановку своими глазами. В городе усиливается оборона. Враг действует активно, группы пехоты пытаются пробить на разных участках наши боевые порядки», — проинформировал журналист.

Он подчеркнул, что практически по всем направлениям, где пытались продвинуться россияне, они встретили сопротивление Сил обороны и сейчас вынуждены проводить штурмы, упустив возможность маневрировать.

«Теперь потери россиян начали резко расти», — констатировал Бутусов.

Он отметил, что в первый же день наступления сменили командования ОТУ «Харьков». Нового командующего назвал человеком опытным и компетентным. Снарядами артиллерия обеспечена.

«По людям: есть проблемы с низкой комплексностью частей, но враг не имеет многократного преимущества. Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам, основные бои продолжаются там, где позиции не оборудованы, и зарываться нужно сейчас. Поэтому и есть непонимание в войсках, что укреплений нет там, где они нужны, и почему снова нужно самим зарываться в посадках», — пояснил Бутусов.

По его мнению, Волчанск к обороне не был подготовлен.

«Пока что без деталей, но для врага это не секрет, поскольку местные жители не отселены, а дроны противника часто совершают облеты», — отметил журналист.

Обстановка на фронте остается сложной, но предпосылок для прорыва нет.

«Прогноз по действиям противника на сутки: россияне будут пытаться продвинуться дальше в зону жилой застройки Волчанска, продвинуться в направлении Старицы, зацепиться за застройку Липцев и Терновой», — спрогнозировал Бутусов.