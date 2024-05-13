На Харківщині нейтралізували штурмову групу РФ одним дроном (відео)

Бійці другого окремого загону спеціального призначення «Омега» на Харківщині нейтралізували цілу групу окупантів, яка намагалась просунутись сірою зоною по лісосмузі.

Відео влучної роботи опублікували в Національній гвардії України. Зазначається, що українські захисники знищили ворожу групу за допомогою одного FPV-дрона.

У НГУ зауважили, що окупантам “дісталося” біля лінії кордону.