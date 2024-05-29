Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские

С помощью отмычек злоумышленники открыли замок входной двери квартиры в городе Чугуев, откуда угнали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.

Квартиру 59-летней жительницы Чугуева обворовали в начале февраля. Как выяснили следователи, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и следили за жильем. Когда они убедились, что хозяев нет, подобрали ключи к входной двери и попали в дом. Злоумышленники похитили $700, 32 тысяч гривен, ювелирные украшения и другие вещи.

Следователи разоблачили действовавших втроем нарушителей. Создал преступную группу 42-летний местный житель, ранее судимый за разбой и продажу наркотиков. Его сообщниками стали 32-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления, и 29-летний мужчина, которого уже задерживали за незаконное обращение с оружием.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители изъяли отмычки, часть похищенных денег и вещей потерпевшей.

Сейчас злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Мужчинам сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.