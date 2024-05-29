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Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские

Происшествия 18:30   29.05.2024
Оксана Якушко
Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские

С помощью отмычек злоумышленники открыли замок входной двери квартиры в городе Чугуев, откуда угнали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.

Квартиру 59-летней жительницы Чугуева обворовали в начале февраля. Как выяснили следователи, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и следили за жильем. Когда они убедились, что хозяев нет, подобрали ключи к входной двери и попали в дом. Злоумышленники похитили $700, 32 тысяч гривен, ювелирные украшения и другие вещи.

Следователи разоблачили действовавших втроем нарушителей. Создал преступную группу 42-летний местный житель, ранее судимый за разбой и продажу наркотиков. Его сообщниками стали 32-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления, и 29-летний мужчина, которого уже задерживали за незаконное обращение с оружием.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители изъяли отмычки, часть похищенных денег и вещей потерпевшей.

Сейчас злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Мужчинам сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью отмычек злоумышленники открыли замок входной двери квартиры в городе Чугуев, откуда угнали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.".