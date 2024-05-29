Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские
С помощью отмычек злоумышленники открыли замок входной двери квартиры в городе Чугуев, откуда угнали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.
Квартиру 59-летней жительницы Чугуева обворовали в начале февраля. Как выяснили следователи, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и следили за жильем. Когда они убедились, что хозяев нет, подобрали ключи к входной двери и попали в дом. Злоумышленники похитили $700, 32 тысяч гривен, ювелирные украшения и другие вещи.
Следователи разоблачили действовавших втроем нарушителей. Создал преступную группу 42-летний местный житель, ранее судимый за разбой и продажу наркотиков. Его сообщниками стали 32-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления, и 29-летний мужчина, которого уже задерживали за незаконное обращение с оружием.
Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители изъяли отмычки, часть похищенных денег и вещей потерпевшей.
Сейчас злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Мужчинам сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Читайте также: Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: банда, вор, гроші, группа, деньги, квартира, Нацполиция, преступник, Харьков, Чугуїв, Чугуев, ювелирные украшения;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Банду, обворовавшую квартиру в городе под Харьковом, разоблачили полицейские»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью отмычек злоумышленники открыли замок входной двери квартиры в городе Чугуев, откуда угнали деньги, ювелирные изделия, ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.".