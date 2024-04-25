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Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото)

Общество 15:45   25.04.2024
Виктория Яковенко
Обокрал женщину на поминках: житель Чугуевщины признался в преступлении (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который на поминках обокрал односельчанку.

В конце марта в полицию обратилась 52-летняя женщина и сообщила о краже мобильного телефона, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Заявительница отметила, что исчезновение своего гаджета она заметила после поминального обеда.

Полицейские выяснили, что в тот день дома у потерпевшей на поминальном обеде был 31-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и опросили его. Он признался, что действительно украл из кармана куртки женщины ее телефон. Он объяснил, что похищенное продал знакомому. Полицейские разыскали гаджет женщины и вернули его владелице.

24 апреля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который на поминках обокрал односельчанку.".