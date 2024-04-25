Схватил за шею и ограбил: рецидивиста из Харькова отправили в тюрьму на 7 лет

Харьковчанин-рецидивист, ограбивший женщину, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 23-летний мужчина, который уже неоднократно имел проблемы с законом в сентябре прошлого года совершил новое преступление.

«Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находился у дома по переулку Зерновый. В это время к подъезду подошла 47-летняя женщина. Приблизившись к ней, мужчина схватил потерпевшую за шею. Преодолев таким образом сопротивление, грабитель вырвал из рук потерпевшей сумку и скрылся», — рассказали в прокуратуре.

«Добычей» мужчины стал кошелек с наличными денежными средствами и другие личные вещи потерпевшей.

Фигуранта признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет.