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Схватил за шею и ограбил: рецидивиста из Харькова отправили в тюрьму на 7 лет

Общество 14:18   25.04.2024
Виктория Яковенко
Схватил за шею и ограбил: рецидивиста из Харькова отправили в тюрьму на 7 лет

Харьковчанин-рецидивист, ограбивший женщину, получил приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 23-летний мужчина, который уже неоднократно имел проблемы с законом в сентябре прошлого года совершил новое преступление.

«Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, находился у дома по переулку Зерновый. В это время к подъезду подошла 47-летняя женщина. Приблизившись к ней, мужчина схватил потерпевшую за шею. Преодолев таким образом сопротивление, грабитель вырвал из рук потерпевшей сумку и скрылся», — рассказали в прокуратуре.

«Добычей» мужчины стал кошелек с наличными денежными средствами и другие личные вещи потерпевшей.

Фигуранта признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин-рецидивист, ограбивший женщину, получил приговор.".