Схопив за шию і пограбував: рецидивіста з Харкова відправили у тюрму

Харків’янин-рецидивіст, який пограбував жінку, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, 23-річний чоловік, який вже неодноразово мав проблеми із законом у вересні торік вчинив новий злочин.

«Перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, знаходився біля будинку по провулку Зерновий. У цей час до під’їзду підійшла 47-річна жінка. Наблизившись до неї, чоловік схопив потерпілу за шию. Подолавши таким чином супротив, грабіжник вирвав з рук потерпілої сумку та втік», – розповіли в прокуратурі.

«Здобиччю» чоловіка став гаманець з готівковими коштами та інші особисті речі потерпілої.

Фігуранта визнали винним в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років.