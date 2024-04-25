Обікрав жінку на поминках: житель Чугуївщини зізнався у злочині (фото)

Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який на поминках обікрав односельчанку.

Наприкінці березня до правоохоронців звернулася 52-річна жінка і повідомила про крадіжку мобільного телефону, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Заявниця зазначила, що зникнення свого гаджета вона помітила після поминального обіду.

Поліцейські з’ясували, що того дня вдома у потерпілої на поминальному обіді був присутній 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та опитали його. Він зізнався, що й справді вкрав з кишені куртки жінки її телефон. Він пояснив, що викрадене продав знайомому. Поліцейські розшукали гаджет жінки та повернули його власниці.

24 квітня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.