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Обікрав жінку на поминках: житель Чугуївщини зізнався у злочині (фото)

Суспільство 15:45   25.04.2024
Вікторія Яковенко
Обікрав жінку на поминках: житель Чугуївщини зізнався у злочині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який на поминках обікрав односельчанку.

Наприкінці березня до правоохоронців звернулася 52-річна жінка і повідомила про крадіжку мобільного телефону, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області. Заявниця зазначила, що зникнення свого гаджета вона помітила після поминального обіду.

Поліцейські з’ясували, що того дня вдома у потерпілої на поминальному обіді був присутній 31-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка та опитали його. Він зізнався, що й справді вкрав з кишені куртки жінки її телефон. Він пояснив, що викрадене продав знайомому. Поліцейські розшукали гаджет жінки та повернули його власниці.

24 квітня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який на поминках обікрав односельчанку.".