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Банду, яка обікрала квартиру у місті під Харковом, викрили поліціянти

Події 18:30   29.05.2024
Оксана Якушко
Банду, яка обікрала квартиру у місті під Харковом, викрили поліціянти

За допомогою відмичок зловмисники відчинили замок вхідних дверей квартири в місті Чугуїв, звідки викрали гроші, ювелірні вироби, цінні речі. Загальна сума збитків становить понад 50 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.

Квартиру 59-річної мешканки Чугуєва обікрали на початку лютого.

Як з’ясували слідчі поліції, зловмисники ретельно готувалися до злочину та стежили за квартирою. Коли вони переконалися, що господарів та будь-яких перешкод немає, підібрали ключі до вхідних дверей та потрапили до оселі. Зловмисники викрали $700, 32 тисячі гривень, ювелірні прикраси та інші речі.

Слідчі викрили порушників, які діяли втрьох. Створив злочинну групу 42-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій та продаж наркотиків. Його спільниками стали 32-річний місцевий мешканець, раніше судимий за наркозлочини, та 29-річний чоловік, якого вже затримували за незаконне поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників, правоохоронці вилучили відмички, частину викрадених грошей та речей потерпілої.

Наразі зловмисники затримані та перебувають під вартою. Чоловікам повідомили про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою відмичок зловмисники відчинили замок вхідних дверей квартири в місті Чугуїв, звідки викрали гроші, ювелірні вироби, цінні речі. Загальна сума збитків становить понад 50 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.".