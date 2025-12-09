Крали зерно та вбили людей: банда діяла під час окупації Куп’янщини

Троє учасників злочинної групи, які, за даними слідства, вчинили низку злочинів під час окупації Куп’янського району, отримали вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, створив та очолив цю банду у березні 2022 року мешканець села Зелений Гай. До її складу він залучив п’тьох односельців.

«Разом чоловіки проникли до складських приміщень фермерського господарства, розташованого біля села Шипувате, де зберігалося зерно. Звідти вони винесли 5 тонн пшениці і завантажили до трактора з причепом, який стояв неподалік. Після чого — відвезли викрадене до лісу і сховали», – розповіли правоохоронці.

Однак, під час другої спроби вивезти зерно власник помітив чоловіків і намагався їх наздогнати на своєму авто. Він здійснив два попереджувальні постріли в небо — чоловіки залишили майно і втекли, з’ясували в прокуратурі.

«Після цього вони вирішили вбити фермера, щоб приховати злочин, і влаштували засідку. Організатор групи роздав учасникам заздалегідь заготовлені автомати та боєприпаси, які він знайшов напередодні біля пошкодженої ворожої техніки. Дочекавшись, доки власник разом з двома працівниками свого господарства приїде оглядати трактор, крадії почали в них стріляти», – продовжили правоохоронці.

Зазначається, що фігуранти здійснили щонайменше 70 пострілів. Потерпілі загинули. А, щоб приховати злочин, чоловіки перенесли тіла загиблих до авто, від’їхали до лісосмуги і розсадили їх на сидіння.

«Після цього один із них намочив ганчірку бензином, підпалив і поклав до салону машини. Внаслідок пожежі автомобіль із тілами загиблих було знищено. Вказаними злочинними діями потерпілому фермеру заподіяно матеріальні збитки на суму понад 270 тис. гривень», – повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці викрили трьох учасників цієї орггрупи, їх визнали винними у: незаконному зберіганні вогнепальної зброї, крадіжці, умисному вбивстві та знищенні чужого майна.

«Одному з них також додатково інкриміновано незаконне заволодіння транспортним засобом. Вироком Основ’янського районного суду чоловіків засуджено до 12, 14 та 15 років позбавлення волі відповідно», – додали в прокуратурі.