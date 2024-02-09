Тероризували харків’ян: викрили банду, якою керував «авторитет» із СІЗО (фото)

У Харкові правоохоронці знешкодили злочинну групу на чолі зі «смотрящим» в СІЗО, яка вимагала гроші з підприємців.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисники вимагали з мешканців міста гроші під виглядом неіснуючих боргів. До потерпілих фігуранти застосовували психологічне та фізичне насильство: били, погрожували фізичною розправою над ними та їхніми родичами.

«З одного з місцевих підприємців злочинці вимагали вигаданий борг у 600 тисяч гривень. В результаті застосування насильства вони встигли одержати з потерпілого грошові кошти та 12 мобільних телефонів на загальну суму понад 200 тис грн», – зазначили в СБУ.

Встановлено, що до банди входили шестеро безробітних чоловіків, кожний з яких раніше вже був неодноразово засуджений.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що лідером злочинного угруповання є кримінальний авторитет, який відповідає та керує злодійським рухом в місцях позбавлення волі. Крім того, він має стійкий зв’язок зі «злодіями в законі» РФ.

«До злочинної діяльності «смотрящий» залучив кримінальників, один з них — 35-річний чоловік — також знаходиться в установі», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці провели 15 обшуків та вилучили 3 пістолети з набоями, 16 мобільних телефонів та 19 сім-карток, 12 банківських карток, нібито «боргові зобов’язання» на вісьмох громадян України, чорнові записи.

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене організованою групою), одному – за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Чотирьом затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тільки за ці злочини зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. До того ж, до їхнього покарання будуть додані невідбуті строки за вчинення попередніх злочинів.