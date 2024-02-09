Терроризировали харьковчан: поймали банду, которой руководил авторитет из СИЗО

В Харькове правоохранители обезвредили преступную группу во главе со «смотрящим» в СИЗО, требовавшую деньги с предпринимателей.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленники требовали с жителей города деньги под видом несуществующих долгов. К пострадавшим фигуранты применяли психологическое и физическое насилие: избивали, угрожали физической расправой над ними и родственниками.

«С одного из местных предпринимателей преступники требовали вымышленный долг в 600 тысяч гривен. В результате применения насилия они успели получить из потерпевшего денежные средства и 12 мобильных телефонов на общую сумму более 200 тыс. грн», — отметили в СБУ.

Установлено, что в банду входили шесть безработных мужчин, каждый из которых ранее уже был неоднократно осужден.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что лидером преступной группировки является криминальный авторитет, отвечающий и руководящий воровским движением в местах лишения свободы. Кроме того, он имеет устойчивую связь с «ворами в законе» РФ.

«К преступной деятельности «смотрящий» привлек уголовников, один из них – 35-летний мужчина – также находится в учреждении», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители провели 15 обысков и изъяли 3 пистолета с патронами, 16 мобильных телефонов и 19 сим-карт, 12 банковских карт, якобы «долговые обязательства» на восьми граждан Украины, черновые записи.

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, совершенное организованной группой), одному – по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Четверым задержанным избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Только за эти преступления злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. К тому же, к их наказанию будут добавлены неотбытые сроки за совершение предыдущих преступлений.