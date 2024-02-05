Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові

Шість членів організованої групи судитимуть за те, що вони робили та продавали фіктивні посвідчення водія, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2022 році 44-річний чоловік, який на той час сидів за ґратами, і 40-річна жінка розробили схему, яка дозволяла виготовляти та збувати підроблені офіційні документи.

Спеціалізувалися ділки на підробці посвідчень водія, свідоцтв про закінчення навчання в автошколі, технічних паспортів, документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.

До протиправної діяльності вони залучили інших виконавців, зокрема, раніше засудженого молодика, жінку та ще двох чоловіків.

Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення у короткий термін офіційних документів різного виду, серед них водійських прав. Після отримання оплати зловмисники надсилали замовникам підроблені документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи обвинувачені збували на всій території України. Вартість одного посвідчення становила 7 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи.

Обвинувальний акт направлений до Ленінського районного суду Харкова.