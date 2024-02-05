Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові

Події 18:22   05.02.2024
Оксана Якушко
Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові

Шість членів організованої групи судитимуть за те, що вони робили та продавали фіктивні посвідчення водія, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2022 році 44-річний чоловік, який на той час сидів за ґратами, і 40-річна жінка розробили схему, яка дозволяла виготовляти та збувати підроблені офіційні документи.

Спеціалізувалися ділки на підробці посвідчень водія, свідоцтв про закінчення навчання в автошколі, технічних паспортів, документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.

До протиправної діяльності вони залучили інших виконавців, зокрема, раніше засудженого молодика, жінку та ще двох чоловіків.

Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення у короткий термін офіційних документів різного виду, серед них водійських прав. Після отримання оплати зловмисники надсилали замовникам підроблені документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи обвинувачені збували на всій території України. Вартість одного посвідчення становила 7 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи.
Обвинувальний акт направлений до Ленінського районного суду Харкова.

Читайте також: Банду, яка робила фальшиві паспорти, викрили на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Чому ворог не атакував на Куп’янському напрямку, пояснили військові
Чому ворог не атакував на Куп’янському напрямку, пояснили військові
05.02.2024, 18:47
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
04.02.2024, 22:19
Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові
Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові
05.02.2024, 18:22
У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ
У Харкові та області стали більше хворіти на грип та ГРВІ
05.02.2024, 18:01
Нерозірвану авіабомбу, яку скинули на сарай, знищили сапери на Харківщині
Нерозірвану авіабомбу, яку скинули на сарай, знищили сапери на Харківщині
05.02.2024, 17:21
15 років дали жінці та чоловіку, які зливали РФ розташування ЗСУ на Харківщині
15 років дали жінці та чоловіку, які зливали РФ розташування ЗСУ на Харківщині
05.02.2024, 16:53

Новини за темою:

11:29
Чиж і Ко: з’ясували, хто входив у банду, що тримала в страху район Харківщини
18:12
У Харкові судитимуть банду шахраїв, які спустошили банківські картки 20 осіб
16:43
На ухилянтах, які хотіли втекти за кордон, заробила банда шахраїв у Харкові
17:52
Банда зрадників шукала атошників і патріотів під час окупації Харківщини
13:40
Судитимуть ромів, що прикидалися волонтерами і грабували пенсіонерів у Харкові

Ви читали новину: «Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти і посвідчення, судитимуть у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість членів організованої групи судитимуть за те, що вони робили та продавали фіктивні посвідчення водія, повідомила Харківська обласна прокуратура.".