Банду, которая производила фальшивые удостоверения, будут судить в Харькове

Шесть членов организованной группы будут судить за то, что они производили и продавали фиктивные водительские удостоверения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2022 году 44-летний мужчина, сидевший в то время за решеткой, и 40-летняя женщина разработали схему, которая позволяла изготавливать и сбывать поддельные официальные документы.

Специализировались дельцы на подделке водительских удостоверений, свидетельств об окончании обучения в автошколе, технических паспортов, документов, необходимых для растаможки автотранспорта.

К противоправной деятельности они привлекли других исполнителей, в частности, ранее судимого молодого человека, женщину и еще двух мужчин.

Дельцы искали клиентов, размещая в социальных сетях объявления об изготовлении в короткий срок официальных документов разного вида, в том числе водительских прав. После получения оплаты злоумышленники посылали заказчикам поддельные документы с имитацией защитных голографических элементов.

Поддельные документы обвиняемые сбывали по всей территории Украины. Стоимость одного удостоверения составляла 7 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли специальное оборудование и материалы, макеты, штампы.

Обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд Харькова.