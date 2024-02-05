Банду, которая производила фальшивые удостоверения, будут судить в Харькове
Шесть членов организованной группы будут судить за то, что они производили и продавали фиктивные водительские удостоверения, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В 2022 году 44-летний мужчина, сидевший в то время за решеткой, и 40-летняя женщина разработали схему, которая позволяла изготавливать и сбывать поддельные официальные документы.
Специализировались дельцы на подделке водительских удостоверений, свидетельств об окончании обучения в автошколе, технических паспортов, документов, необходимых для растаможки автотранспорта.
К противоправной деятельности они привлекли других исполнителей, в частности, ранее судимого молодого человека, женщину и еще двух мужчин.
Дельцы искали клиентов, размещая в социальных сетях объявления об изготовлении в короткий срок официальных документов разного вида, в том числе водительских прав. После получения оплаты злоумышленники посылали заказчикам поддельные документы с имитацией защитных голографических элементов.
Поддельные документы обвиняемые сбывали по всей территории Украины. Стоимость одного удостоверения составляла 7 тысяч гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли специальное оборудование и материалы, макеты, штампы.
Обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд Харькова.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: банда, водительское удостоверение, группа, документ, подделка, производить, суд, судить, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть членов организованной группы будут судить за то, что они производили и продавали фиктивные водительские удостоверения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".