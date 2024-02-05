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Банду, которая производила фальшивые удостоверения, будут судить в Харькове

Происшествия 18:22   05.02.2024
Оксана Якушко
Банду, которая производила фальшивые удостоверения, будут судить в Харькове

Шесть членов организованной группы будут судить за то, что они производили и продавали фиктивные водительские удостоверения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2022 году 44-летний мужчина, сидевший в то время за решеткой, и 40-летняя женщина разработали схему, которая позволяла изготавливать и сбывать поддельные официальные документы.

Специализировались дельцы на подделке водительских удостоверений, свидетельств об окончании обучения в автошколе, технических паспортов, документов, необходимых для растаможки автотранспорта.

К противоправной деятельности они привлекли других исполнителей, в частности, ранее судимого молодого человека, женщину и еще двух мужчин.

Дельцы искали клиентов, размещая в социальных сетях объявления об изготовлении в короткий срок официальных документов разного вида, в том числе водительских прав. После получения оплаты злоумышленники посылали заказчикам поддельные документы с имитацией защитных голографических элементов.

Поддельные документы обвиняемые сбывали по всей территории Украины. Стоимость одного удостоверения составляла 7 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли специальное оборудование и материалы, макеты, штампы.
Обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть членов организованной группы будут судить за то, что они производили и продавали фиктивные водительские удостоверения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".