Банду, которая делала фальшивые паспорта, разоблачили на Харьковщине

Среди подделываемых правонарушителями документов были водительские права, справки о несудимости, украинские и загранпаспорта, в том числе и паспорта других государств, сообщили в Нацполиции.

Межрегиональная преступная группа производила и сбывала фальшивые документы по всей стране. За месяц незаконных сделок сообщники «зарабатівали» около миллиона гривен.

В банду входили шесть мужчин и женщина – жители Харькова, Киева и области, в возрасте от 29 до 64 лет. Подробные документы производили по месту жительства, а затем пересылали заказчикам по почте.

Заказ подельники принимали в мессенджере «Telegram», а оплату – на виртуальный кошелек криптовалютой USDT. Стоимость изготовления поддельных документов варьировалась от $350 до $2000 в зависимости от сложности работы и уровня документов. Фальшивое водительское удостоверение можно было приобрести за $350 долларов, а украинский паспорт – за $1200.

Среди поддельных документов – водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, справки о несудимости, виды на постоянное проживание, доверенности, украинские и загранпаспорта, в том числе и паспорта других государств. Отдельным спросом у сообщников пользовались документы, позволяющие военнообязанным мужчинам избежать мобилизации или уехать за границу. К примеру, пакет медицинских документов или приглашение на обучение.

Следователи полиции Харьковщины начали уголовное производство по ст. 199 (изготовление, хранение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УКУ.

Полицейские провели более 10 обысков по месту проживания фигурантов и в их автомобилях и нашли печати и штампы, оборудование для подделки документов, бланки паспортов, в том числе других государств, бланки водительских прав.

Главному фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение поддельных государственных ценных бумаг) УКУ. Другие участники банды вскоре получат подозрения по той же статье. Им грозит до 10 лет лишения свободы.