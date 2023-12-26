Харьковчанин за 350 тыс. грн хотел продать уникальные изделия Скифской эпохи

Правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина, пытавшегося продать уникальные металлические изделия Скифской эпохи за 350 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина выложил на интернет-аукционе объявление о продаже металлических изделий скифского происхождения: «Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес более 21 кг».

«В соответствии с заявлением генерального директора Национального музея истории Украины, указанные металлические изделия имеют историческую и культурную ценность, и они присвоены незаконно. Судя по размещенным фотоизображениям, речь идет о редчайшей археологической находке, принадлежавшей древнему мастеру. На фотографиях видно более 60 обломков бронзовых орудий и котелков. Среди них есть предметы, похожие на серпы культуры Гава-Голиграды», — отметили правоохранители.

Они добавили, что эти находки до сих пор вообще неизвестны, особенно если речь идет о Харьковской области. Обломки бронзовых серпов относятся к более раннему периоду, а их аналоги известны только на западе Украины.

«Уникальность этого клада заключается в том, что он одновременно дает новую информацию о древних технологических приемах, торговых связях и экономическом уровне общества», — рассказали в прокуратуре.

Дома у мужчины нашли и изъяли культурные ценности весом 21 кг, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного присвоения лицом имущества, имеющего особую историческую, научную и культурную ценность (ч. 1 ст. 193 УКУ).

Решается вопрос о сообщении харьковчанину о подозрении.