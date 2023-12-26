Харків’янин за 350 тис. грн хотів продати унікальні вироби Скіфської доби
Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який намагався продати унікальні металеві вироби Скіфської доби за 350 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік виклав на інтернет-аукціоні оголошення про продаж металевих виробів скіфського походження: «Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес больше 21 кг».
«Відповідно до заяви генерального директора Національного музею історії України, вказані металеві вироби мають історичну і культурну цінність, та їх привласнено незаконно. Судячи з розміщених фотозображень, йдеться про надзвичайно рідкісну археологічну знахідку, що належала стародавньому майстру-ливару. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради», – зазначили правоохоронці.
Вони додали, що ці знахідки до сьогодні взагалі невідомі, особливо якщо йдеться про Харківську область. Уламки бронзових серпів належать до більш раннього періоду, а їхні аналоги відомі тільки на заході України.
«Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торгівельні зв’язки та економічний рівень суспільства», – розповіли в прокуратурі.
Вдома у чоловіка знайшли та вилучили культурні цінності вагою 21 кг, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного привласнення особою майна, що має особливу історичну, наукову та культурну цінність (ч. 1 ст. 193 ККУ).
Наразі вирішується питання про повідомлення харківʼянину про підозру.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: изделия, поліція, продать, прокуратура, Скифской, харьковчанин, эпоха;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 10:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 48-річного харків’янина, який намагався продати унікальні металеві вироби Скіфської доби за 350 тисяч гривень.".