“Підробка” – харківський експерт оцінив “золото скіфів”, вилучене в Іспанії

Експерт із Харківського історичного музею ім. Сумцова вивчив пред’явлені поліцією Іспанії фото вилучених золотих прикрас, які вивезли з України та намагалися продати у Європі. Про його висновки повідомляє “The New York Times”.

В електронному листі виданню археолог історичного музею імені Сумцова з Харкова Леонід Бабенко повідомив, що сенсаційна знахідка іспанських спецслужб – підробка, яку, швидше за все, створювали для приватних колекціонерів.

“За стилем та тематикою це невміла імітація відомих предметів”, – цитує відповідь Бабенка американське видання.

Думку харківського експерта підтримав і Каспар Меєр – археолог, який написав книгу про греко-скіфське мистецтво, професор стародавньої Греції та Євразії у науково-дослідному інституті “Bard Graduate Center” у Нью-Йорку. В інтерв’ю Меєр сказав, що вилучені предмети – імітації, і він не розуміє, як іспанська влада прийшла до своєї оцінки в євро.

Про сенсаційну знахідку вивезеного з України “скіфського золота” 23 жовтня заявила поліція Іспанії.

“У Мадриді вилучили 11 злитків золота вартістю понад 60 мільйонів євро, що належать історичній спадщині України.

Агенти заарештували п’ятьох людей, тим самим ліквідувавши злочинну мережу, яка займається незаконним вивезенням культурних цінностей з України”, – сказано в офіційному повідомленні на сайті поліції.

За даними слідства, агенти з’ясували, що громадянин України (православний священник, який мешкає в Мадриді) продає серію золотих прикрас, що мають велику історичну та економічну цінність. Такі предмети не можна продавати через аукціонні зали, тому їх включили до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм легального вигляду.

“Щоб вибілити походження творів, до них додавалися документи українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджують їхню приналежність Українській православній церкві”, – зазначили поліціянти.

Іспанські експерти проводили оцінку прикрас на прохання власника та заявили, що їхня вартість – понад 60 млн євро. Перший предмет цієї колекції вилучили ще 2021 року. Це був золотий пояс із баранячими головами.

З цього моменту за продавцем стежили – і з’ясували, що у нього є набагато більше виробів із золота.

“Усі експонати, що належать до греко-скіфської культури VIII-IV століть до нашої ери, вивчаються в Національному археологічному музеї та Інституті культурної спадщини Іспанії, тому слідство залишається відкритим”, – зазначили поліціянти Іспанії.

За їхніми даними, у цій справі вже п’ять арештованих – троє громадян Іспанії та двоє громадян України.