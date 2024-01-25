Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти, викрили на Харківщині
Серед документів, які підробляли правопорушники, були водійські права, довідки про несудимість, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав, повідомили в Нацполіції.
Міжрегіональна злочинна група виготовляла і збувала фальшиві документи по всій країні. За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.
До банди входили шестеро чоловіків і жінка – мешканці Харкова, Києва та області, віком від 29-ти до 64-років. Підробні документи виготовляли за місцем проживання, а потім пересилали замовникам поштою.
Замовлення спільники приймали у месенджері «Telegram», а оплату – на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення підробних документів варіювалася від $350 до $2000, залежно від складності роботи та рівня документів. Фальшиве водійське посвідчення можна було придбати за $350 доларів, а український паспорт – за $1200.
Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав. Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.
Слідчі поліції Харківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів) ККУ.
Поліціянти провели понад 10 обшуків за місцем мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час заходів виявили та вилучили: печатки і штампи, устаткування для підробки документів, бланки паспортів, у тому числі інших держав, бланки посвідчень водія.
Наразі головному фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання підроблених державних цінних паперів) ККУ. Інші учасники банди невдовзі також отримають підозри за тією ж статтею. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Читайте також: Харків’янин за 350 тис. грн хотів продати унікальні вироби Скіфської доби
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бланк, загранпаспорт, Нацполиция, паспорт, подделка, поддельные документы, Харків, харківщина, харьковчане;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти, викрили на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед документів, які підробляли правопорушники, були водійські права, довідки про несудимість, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав, повідомили в Нацполіції.".