Банду, яка виготовляла фальшиві паспорти, викрили на Харківщині

Серед документів, які підробляли правопорушники, були водійські права, довідки про несудимість, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав, повідомили в Нацполіції.

Міжрегіональна злочинна група виготовляла і збувала фальшиві документи по всій країні. За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

До банди входили шестеро чоловіків і жінка – мешканці Харкова, Києва та області, віком від 29-ти до 64-років. Підробні документи виготовляли за місцем проживання, а потім пересилали замовникам поштою.

Замовлення спільники приймали у месенджері «Telegram», а оплату – на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення підробних документів варіювалася від $350 до $2000, залежно від складності роботи та рівня документів. Фальшиве водійське посвідчення можна було придбати за $350 доларів, а український паспорт – за $1200.

Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав. Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.

Слідчі поліції Харківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (Виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів) ККУ.

Поліціянти провели понад 10 обшуків за місцем мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час заходів виявили та вилучили: печатки і штампи, устаткування для підробки документів, бланки паспортів, у тому числі інших держав, бланки посвідчень водія.

Наразі головному фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання підроблених державних цінних паперів) ККУ. Інші учасники банди невдовзі також отримають підозри за тією ж статтею. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.