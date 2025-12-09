Live

Воровали зерно и убили людей: банда действовала во время оккупации Купянщины

Общество 14:46   09.12.2025
Виктория Яковенко
Воровали зерно и убили людей: банда действовала во время оккупации Купянщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Трое участников преступной группы, которые, по данным следствия, совершили ряд преступлений во время оккупации Купянского района, получили приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, создал и возглавил банду в марте 2022 года житель села Зеленый Гай. В ее состав он привлек пятерых односельчан.

«Вместе мужчины проникли в складские помещения фермерского хозяйства, расположенного возле села Шиповатое, где хранилось зерно. Оттуда они вынесли 5 тонн пшеницы и погрузили в трактор с стоящим неподалеку прицепом. После чего отвезли похищенное в лес и спрятали», — рассказали правоохранители.

Однако во время второй попытки вывезти зерно владелец заметил мужчин и пытался их догнать на своем авто. Он произвел два предупредительных выстрела в небо — мужчины покинули имущество и сбежали, выяснили в прокуратуре.

«После этого они решили убить фермера, чтобы скрыть преступление, и устроили засаду. Организатор группы раздал участникам заранее заготовленные автоматы и боеприпасы, которые он обнаружил накануне у поврежденной вражеской техники. Дождавшись, пока владелец вместе с двумя работниками своего хозяйства приедет осматривать трактор, воры начали стрелять в них», — продолжили правоохранители.

Отмечается, что фигуранты совершили не менее 70 выстрелов. Потерпевшие погибли. А чтобы скрыть преступление, мужчины перенесли тела погибших в авто, отъехали к лесополосе и рассадили их на сиденье.

«После этого один из них намочил тряпку бензином, поджег и положил в салон машины. В результате пожара автомобиль с телами погибших был уничтожен. Указанными преступными действиями потерпевшему фермеру причинен материальный ущерб на сумму более 270 тыс. гривен», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили трех участников этой орггруппы, их признали виновными в: незаконном хранении огнестрельного оружия, воровстве, умышленном убийстве и уничтожении чужого имущества.

«Один из них также дополнительно инкриминирует незаконное завладение транспортным средством. Приговором Основянского районного суда мужчины приговорены к 12, 14 и 15 годам лишения свободы соответственно», — добавили в прокуратуре.

приговор банде на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Хотела вынести товаров на четыре тысячи: пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы

Автор: Виктория Яковенко
