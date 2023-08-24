Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії

24 серпня – День Незалежності України. Цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. А 1928-го народився один з авторів Акту – дисидент Левко Лук’яненко.

Свята та пам’ятні дати 24 серпня

24 серпня – День Незалежності України.

24 серпня в історії

24 серпня 1572 року відбулися трагічні події у Франції, що увійшли до історії як Варфоломіївська ніч. Цієї ночі у столиці Франції (а потім – і в провінціях) влаштували бійню гугенотів. Вважається, що її влаштував особисто король Франції Карл IX з подачі своєї матері королеви Катерини Медічі та затятих лідерів католицького руху герцогів де Гізів.

Братовбивчі війни між католиками та протестантами у Франції йшли з середини XVI століття. Король Карл спочатку спробував примирити ворожі табори. Для цього в Парижі влаштували весілля сестри короля 19-річної Маргарити Валуа із 17-річним гугенотом, принцом Генріхом Бурбоном (королем Наваррським). На весілля прибули визначні лідери гугенотів з усієї країни. У тому числі – адмірал Гаспар де Коліньї. Він поступово зближувався з королем Карлом IX і навіть став його радником. Саме з бажання герцогів де Гізів позбутися Коліньї й почалася подальша різанина. 22 серпня на нього вчинили невдалий замах – вбивця стріляв з вікна будинку де Гізів, але адмірал обійшовся лише пораненням у руку. А вже 23 серпня де Гізам вдалося переконати королівську родину, що збори гугенотів у столиці дозволяють одним ударом покінчити з протестантизмом у Франції. На початку планувалося, що це буде “невелике кровопускання” – ліквідувати хотіли лідерів гугенотів. Але на практиці з подачі де Гізів у ​​столиці у Варфоломіївську ніч влаштували справжню різанину, в якій взяли участь навіть нібито мирні громадяни, вбиваючи своїх сусідів, знайомих, а іноді й рідних. Коліньї цієї ночі також загинув. Точна кількість убитих невідома. Історики розходяться в оцінках від 5 до 30 тисяч. Ця трагедія вважається однією з найбільших в історії релігійних воєн. Після неї вся королівська династія Валуа так і не відновила довіри з боку протестантського населення країни.

24 серпня 1853 року вигадали картопляні чипси. Автором рецепта-бестселера був індіанець за походженням Джордж Крам. Він був шеф-кухарем фешенебельного ресторану готелю “Moon’s Lake House”. За легендою, 24 серпня 1853 року залізничний магнат Корнелій Вандербільт повернув на кухню картоплю фрі, заявивши, що вона “надто груба”. Тоді шеф-кухар вирішив пожартувати над докучливим магнатом. Він нарізав картоплю буквально паперової товщини та обсмажив. Але така страва сподобалася магнату. Рецепт назвали “Чипси Саратога”. Поступово вони стали найпопулярнішою стравою ресторану. А вже в 1860 році Крам відкрив власний ресторан, фірмовою стравою в якому були чипси – кошик із ними стояв на кожному столику, “залучаючи” клієнтів. Ресторан швидко став модним місцем серед найбагатших американців.

24 серпня 1928 року народився український дисидент та один з авторів Акту проголошення незалежності України, Герой України Левко Лук’яненко.

15-річним його мобілізували на фронт, адже Левко так і не зміг довести, що народився 1928 року. Він служив в Австрії, Грузії та Закавказзі – аж до 1953 року. Вступив до Комсомолу, партії та закінчив юридичний факультет Московського університету. Але замість блискучої політичної кар’єри обрав шлях боротьби за незалежність України. На Львівщині, куди приїхав працювати, Лук’яненко створив опозиційну Українську робітничо-селянську спілку, яка виступала за конституційне відділення України від СРСР. 1961-го дисидента засудили до розстрілу.

Але згодом замінили вищу міру 15 роками ув’язнення. Він вийшов з таборів 1976-го незламним. Повернувшись до України, Лук’яненко повернувся й до боротьби за неї. Став одним із засновників Української Гельсінської групи, яка відстоювала права людини в СРСР та підтримувала дисидентів. Після цього його знову заарештували та заслали. Вийшовши вдруге, 1988-го, він опинився у самому вирі боротьби за незалежність. У березні 1990-го обраний депутатом Верховної Ради. Він став одним зі співавторів Акту проголошення незалежності України та брав участь в історичному засіданні ВР, на якому Акт ухвалили.

У незалежній Україні став фундатором Української республіканської партії. Був послом України в Канаді, народним депутатом чотирьох скликань. Помер Левко Лук’яненко 7 липня 2018 року.

24 серпня 1949 року набув чинності договір про створення НАТО. Його підписали 4 квітня 1949 року у Вашингтоні представники урядів Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Це сталося на позачерговій сесії Верховної Ради. Її скликали після подій Серпневого путчу в СРСР. Рада підтримала дві постанови: “Про проголошення незалежності України” (з призначенням на 1 грудня республіканського референдуму з підтвердження Акту незалежності) та “Про військові формування в Україні” (про утворення Міноборони та підпорядкування всіх військових формувань, дислокованих на території республіки, Верховній Раді України).

З першої спроби (у сесійній залі) “за” проголошення незалежності проголосував 321 депутат. Це була конституційна більшість. Але у залі знайшлися ті, хто витяг картки під час голосування. Тож голова ВР Леонід Кравчук оголосив: ті, хто “не встиг” проголосувати, мають написати до секретаріату письмові заяви. За результатами цих заяв голосів набралося 346. В’ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого дому. Це зробили за кілька хвилин. А ось над куполом ВР національний прапор підняли за кілька днів – 4 вересня.

24 серпня 1993 року у Балаклаві (Крим) на 19 кораблях прикордонних військ України вперше підняли державні прапори та військово-морські прапори України.

24 серпня 1994 року відбувся перший військовий парад на честь Дня Незалежності України – на Хрещатику в Києві.

24 серпня 1995 року Президент України Леонід Кучма заснував Орден князя Ярослава Мудрого.

Церковне свято 24 серпня

24 серпня православні вшановують пам’ять мученика архідиякона Євпла. Він постраждав у 304 році при імператорах Діоклетіані та Максиміані. Євпл служив у сицилійському місті Катані. Він завжди носив із собою Євангеліє та проповідував язичникам про Христа. Одного разу, коли він читав і пояснював Євангеліє народу, його схопили та представили правителю міста Калвісіану. Святий Євпл заявив, що є християнином, а язичники – безбожники. За це його піддали мукам. А після цього кинули до в’язниці. Повторно поставши перед судом, Євпл не зрікся, тож суддя наказав відірвати святому вуха, а потім відрубати голову.

Народні прикмети

Якщо погода 24 серпня сонячна, то вересень буде сухим.

Якщо вранці над річкою туман, то ще сім днів буде тепло.

Що не можна робити 24 серпня

Категорично забороняється вживати алкоголь.

Не можна багато їсти.