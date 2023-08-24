Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории

24 августа – День Независимости Украины. В этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. А в 1928-м родился один из авторов Акта – диссидент Левко Лукьяненко.

Праздники и памятные даты 24 августа

24 августа – День Независимости Украины.

24 августа в истории

24 августа 1572 года произошли трагические события во Франции, вошедшие в историю как Варфоломеевская ночь. В эту ночь в столице Франции (а следом – и в провинциях) устроили бойню гугенотов. Считается, что ее устроил лично король Франции Карл IX с подачи своей матери королевы Екатерины Медичи и ярых лидеров католического движения герцогов де Гизов.

Братоубийственные войны между католиками и протестантами во Франции шли с середины XVI века. Король Карл по началу предпринял попытку примирить враждующие лагеря. Для этого в Париже устроили свадьбу сестры короля 19-летней Маргариты Валуа с 17-летним гугенотом, принцем Генрихом Бурбоном (королем Наваррским). На свадьбу прибыли выдающиеся лидеры гугенотов со всей страны. В том числе – адмирал Гаспар де Колиньи. Он постепенно сближался с королем Карлом IX и даже стал его советником. Именно с желания герцогов де Гизов избавиться от Колиньи и началась дальнейшая резня. 22 августа на него совершили неудачное покушение – убийца стрелял из окна дома де Гизов, но адмирал обошелся лишь ранением в руку. А уже 23 августа де Гизам удалось убедить королевскую семью, что собрание гугенотов в столице позволяет одним ударом покончить с протестантизмом во Франции. В начале планировалось, что это будет «небольшое кровопускание» – ликвидировать хотели лидеров гугенотов. Но на практике с подачи де Гизов в столице в Варфоломеевскую ночь устроили настоящую резню, в которой приняли участие даже якобы мирные граждане, убивая своих соседей, знакомых, а иногда и родных. Колиньи в эту ночь также погиб. Точное количество убитых неизвестно. Историки расходятся в оценках от пяти до 30 тысяч. Эта трагедия считается одной из величайших в истории религиозных войн. После нее вся королевская династия Валуа так и не восстановила доверия со стороны протестантского населения страны.

24 августа 1853 года придумали картофельные чипсы. Автором рецепта-бестселлера был индеец по происхождению Джордж Крам. Он был шеф-поваром фешенебельного ресторана отеля «Moon’s Lake House». По легенде, 24 августа 1853 года железнодорожный магнат Корнелий Вандербильт вернул на кухню картофель фри, заявив, что он «слишком грубый». Тогда шеф-повар решил пошутить над надоедливым магнатом. Он нарезал картошку буквально бумажной толщины и обжарил. Но такое блюдо понравилось магнату. Рецепт назвали «Чипсы Саратога». Постепенно они стали самым популярным из блюд ресторана. А уже в 1860 году Крам открыл собственный ресторан, фирменным блюдом в котором были чипсы – корзина с ними стояла на каждом столике, «привлекая» клиентов. Ресторан быстро стал модным местом среди богатых американцев.

24 августа 1928 года родился украинский диссидент и один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, Герой Украины Левко Лукьяненко.

15-летним его мобилизовали на фронт, ведь Левко так и не смог доказать, что родился в 1928 году. Он служил в Австрии, Грузии и Закавказье – вплоть до 1953 года. Поступил в Комсомол, партию и окончил юридический факультет Московского университета. Но вместо блестящей политической карьеры избрал путь борьбы за независимость Украины. На Львовщине, куда приехал работать, Лукьяненко создал оппозиционный Украинский рабоче-крестьянский союз, выступавший за конституционное отделение Украины от СССР. В 1961-м диссидента приговорили к расстрелу.

Но впоследствии заменили высшую меру 15 годами заключения. Он вышел из лагерей в 1976-м несломленным. Вернувшись в Украину, Лукьяненко вернулся и к борьбе за нее. Стал одним из основателей Украинской Хельсинской группы, которая отстаивала права человека в СССР и поддерживала диссидентов. После этого его снова арестовали и сослали. Выйдя во второй раз, в 1988-м, он оказался в самом водовороте борьбы за независимость. В марте 1990-го избран депутатом Верховной Рады. Он стал одним из соавторов Акта провозглашения независимости Украины и участвовал в историческом заседании ВР, на котором Акт приняли.

В независимой Украине стал основателем Украинской республиканской партии. Был послом Украины в Канаде, народным депутатом четырех созывов. Умер Левко Лукьяненко 7 июля 2018 года.

24 августа 1949 года вступил в силу договор о создании НАТО. Его подписали 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители правительств Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции.

24 августа 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. Это произошло на внеочередной сессии Верховной Рады. Ее созвали после событий Августовского путча в СССР. Рада поддержала два постановления: «О провозглашении независимости Украины» (с назначением на 1 декабря республиканского референдума по подтверждению Акта независимости) и «О военных формированиях в Украине» (об образовании Минобороны и подчинении всех военных формирований, дислоцированных на территории республики, Верховной Раде Украины).

С первой попытки (в сессионном зале) «за» провозглашение независимости проголосовал 321 депутат. Это было конституционное большинство. Но в зале нашлись те, кто вытащил карточки во время голосования. Так что глава ВР Леонид Кравчук объявил: те, кто «не успел» проголосовать, должны написать в секретариат письменные заявления. По результатам этих заявлений голосов набралось 346. Вячеслав Чорновол предложил внести в парламентский зал сине-желтый флаг, с которым украинцы стояли на баррикадах возле российского Белого дома. Это сделали через несколько минут. А вот над куполом ВР национальный флаг подняли через несколько дней – 4 сентября.

24 августа 1993 года в Балаклаве (Крым) на 19 кораблях пограничных войск Украины впервые подняли государственные флаги и военно-морские флаги Украины.

24 августа 1994 года состоялся первый военный парад в честь Дня Независимости Украины – на Крещатике в Киеве.

24 августа 1995 года Президент Украины Леонид Кучма учредил Орден князя Ярослава Мудрого.

Церковный праздник 24 августа

24 августа православные чтят память мученика архидьякона Евпла. Он пострадал в 304 году при императорах Диоклетиане и Максимиане. Евпл служил в сицилийском Катане. Он всегда носил с собой Евангелие и проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл заявил, что является христианином, а язычники – безбожники. За это его подвергли мучениям. А после этого бросили в тюрьму. Повторно представ перед судом, Евпл не отрекся, поэтому судья приказал оторвать святому уши, а затем отрубить голову.

Народные приметы

Если погода 24 августа солнечная, то сентябрь будет сухим.

Если по утрам над рекой туман, то еще семь дней будет тепло.

Что нельзя делать 24 августа

Категорически запрещается употреблять алкоголь.

Нельзя много есть.